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Πού θα είναι υποψήφιος ο Μπακογιάννης
Ανεμοδείκτης
15:39 - 13 Οκτ 2025

Πού θα είναι υποψήφιος ο Μπακογιάννης

Άγγελος Κωβαίος
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Ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι κι αν συζητείται, οι βουλευτές και πολιτευτές ανά τη χώρα έχουν μία και μοναδική έγνοια: πότε θα γίνουν εκλογές και ποια θα είναι η τύχη τους σε αυτές.

Ειδικά στην περίπτωση της κυβέρνησης είναι φανερό ότι όλοι έχουν ξεκινήσει τον εκλογικό τους αγώνα, είτε ανοίγοντας γραφεία, είτε με τις παρεμβάσεις τους, που έχουν κατά κανόνα ξεκάθαρη εκλογική στόχευση.

Εν όψει αυτών, πολύ σύντομα θα αρχίσει να συζητείται στο Μαξίμου (κατά πληροφορίες, ήδη έχει αναφερθεί), ένα όχι και τόσο απλό ζήτημα. Και αυτό είναι η υποψηφιότητα του Κώστα Μπακογιάννη. Το θέμα είναι κάπως περίπλοκο, αφού θα πρέπει να αποφασιστεί και να συμφωνηθεί, κατ’ αρχάς, αν θα είναι υποψήφιος. Εν συνεχεία, πού: Α’ Αθηνών ή Ευρυτανία; Και αν είναι υποψήφιος, θα κατέβει και η Ντόρα Μπακογιάννη; Δεν είναι τόσο πρόωρη συζήτηση όσο μοιάζει. Ούτε και απλή. Και πιθανώς να προκαλέσει κάποιες αναταράξεις…

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