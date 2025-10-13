La Tribune για προϋπολογισμό Λεκορνί: Στόχος για έλλειμμα 4,7% το 2026 - Περικοπές 31 δισ. ευρώ

Η γαλλική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί προετοιμάζει έναν σφιχτό προϋπολογισμό για το 2026, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Tribune.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα, ο νέος προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει περικοπές δαπανών ύψους 31 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου η κυβέρνηση να επαναφέρει τα δημόσια οικονομικά σε πιο βιώσιμη τροχιά, μετά τα χρόνια αυξημένων δαπανών λόγω της ενεργειακής κρίσης και των επιδοτήσεων στήριξης των νοικοκυριών.

Το σχέδιο περιλαμβάνει συνδυασμό περιορισμού δαπανών και αύξησης εσόδων, με στόχο να αποφευχθούν νέες μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά, αλλά να ενισχυθεί η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο προϋπολογισμός του Λεκορνί αναμένεται να περιλαμβάνει νέο φορολογικό μέτρο που θα στοχεύει τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται από υψηλά εισοδηματικά στρώματα, ώστε να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα χωρίς να επηρεαστεί ευθέως η κατανάλωση.

Παράλληλα, η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις συντάξεων και κοινωνικών παροχών βάσει του πληθωρισμού, γεγονός που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις από τα συνδικάτα και την αντιπολίτευση.

Η στρατηγική αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το Παρίσι δέχεται αυξημένες πιέσεις από τις Βρυξέλλες να περιορίσει το έλλειμμα, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί φέτος κοντά στο 5,5% του ΑΕΠ. Η Γαλλία παραμένει μία από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης που δεν έχουν ακόμη επιστρέψει εντός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας, ενώ το δημόσιο χρέος της πλησιάζει το 110% του ΑΕΠ.

Η παρουσίαση του προϋπολογισμού αναμένεται να συνοδευτεί από έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Βουλή, καθώς ο πρωθυπουργός Λεκορνί θα επιχειρήσει να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και την κοινωνική πίεση για στήριξη των πιο ευάλωτων.