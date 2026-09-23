Γαλλία: Ισχυρή ανάκαμψη του PMI – Η ισχυρότερη ανάπτυξη της τελευταίας διετίας

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γαλλία κατέγραψε τον Σεπτέμβριο τη μεγαλύτερη επιτάχυνση των τελευταίων περισσότερων από δύο ετών, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις για νέα επιβράδυνση. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισε η απρόσμενη ανάκαμψη του κλάδου των υπηρεσιών.

Ο σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) της S&P Global αυξήθηκε στις 51,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 48,5 μονάδες τον Αύγουστο, περνώντας εκ νέου πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από τον περασμένο Δεκέμβριο που ο δείκτης κινείται πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν πολύ μικρότερη βελτίωση, στις 48,7 μονάδες.

«Η γαλλική οικονομία επέδειξε απροσδόκητη ανθεκτικότητα τον Σεπτέμβριο, ωστόσο παραμένει αβέβαιο κατά πόσο η συγκεκριμένη τάση μπορεί να διατηρηθεί», δήλωσε την Τετάρτη ο Τζο Χέις, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

Όπως εξήγησε, οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν οριακά, ενώ παράλληλα επιδεινώθηκαν οι προσδοκίες των ίδιων των επιχειρήσεων για τη μελλοντική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, η ανάκαμψη που αποτυπώνεται στον δείκτη ενδέχεται να μην έχει διάρκεια.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι η βελτίωση μπορεί να οφείλεται εν μέρει και σε μια αντίδραση μετά τις ακραίες θερμοκρασίες του Αυγούστου, οι οποίες είχαν προκαλέσει διαταραχές σε ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών.

Η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να πιέζει την οικονομία

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης έχει παρουσιάσει αισθητή επιβράδυνση κατά τη διάρκεια του 2026, καθώς η μεγάλη άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει περιορίσει τόσο τη ζήτηση όσο και τις επενδύσεις. Παράλληλα, τα διαδοχικά κύματα καύσωνα του καλοκαιριού επηρέασαν αρνητικά και την αγροτική παραγωγή.

Την ίδια στιγμή, η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητά της να προσφέρει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέτρα στήριξης αντίστοιχης έκτασης με εκείνα που έχουν υιοθετήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η κυβέρνηση έχει ήδη αναγνωρίσει ότι η πιο αδύναμη οικονομική ανάπτυξη θα επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Έτσι, το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν αναμένεται πλέον να υποχωρήσει οριακά, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, αλλά να αυξηθεί φέτος στο 5,4% του ΑΕΠ, έναντι 5,1% το 2025.

Παρά την επιδείνωση, ο στόχος για περιορισμό του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το 2027 εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι. Ωστόσο, μια απότομη δημοσιονομική προσαρμογή θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρές πολιτικές αντιδράσεις.

Οι βουλευτές έχουν επανειλημμένα συμβάλει στην απομάκρυνση πρωθυπουργών από την εξουσία και εμφανίζονται απρόθυμοι να στηρίξουν δύσκολους συμβιβασμούς, ιδιαίτερα ενόψει των προεδρικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για την άνοιξη.

Αυξάνονται οι πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα

Η συνδυασμένη πολιτική, δημοσιονομική και οικονομική αβεβαιότητα έχει εντείνει τις πιέσεις στα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία.

Ενδεικτική είναι η διεύρυνση της διαφοράς απόδοσης μεταξύ των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων και των αντίστοιχων γερμανικών τίτλων. Το spread ξεπέρασε την περασμένη εβδομάδα τις 100 μονάδες βάσης, για πρώτη φορά από την περίοδο της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη.

Τα στοιχεία των PMI παρακολουθούνται στενά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς δημοσιεύονται στις αρχές κάθε μήνα και παρέχουν έγκαιρη εικόνα για τις τάσεις και τα σημεία καμπής της οικονομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, οι δείκτες αυτοί έχουν και περιορισμούς. Οι επιχειρηματικές έρευνες αποτυπώνουν κυρίως την κατεύθυνση των μεταβολών στην παραγωγή και όχι το ακριβές μέγεθός τους. Για τον λόγο αυτό, τα αποτελέσματα των PMI δεν μπορούν πάντοτε να συνδεθούν άμεσα με την πορεία του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση.