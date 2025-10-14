Γαλλία: «Σωσίβιο» για τον Λεκορνί το πάγωμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υποσχέθηκε την Τρίτη να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις εκλογές του 2027, θυσιάζοντας ένα από τα βασικά επιτεύγματα της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να διασφαλίσει την πολιτική επιβίωση της κυβέρνησής του.

Υποκύπτοντας στις πιέσεις των αριστερών βουλευτών που αποστρέφονται τη μεταρρύθμιση του 2023, ο Λεκορνί κατάφερε να αποτρέψει μια δραματική κλιμάκωση της πολύμηνης πολιτικής κρίσης που ταλανίζει τη Γαλλία.

Οι Σοσιαλιστές χαιρέτισαν την υποχώρησή του, δηλώνοντας ότι δεν θα ψηφίσουν υπέρ της ανατροπής του στις ψηφοφορίες δυσπιστίας της Πέμπτης — γεγονός που σημαίνει ότι ο Λεκορνύ θα παραμείνει, τουλάχιστον προς το παρόν, στη θέση του.

Η πρότασή του να «παγώσει» τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού απειλεί να ακυρώσει ένα από τα κύρια οικονομικά επιτεύγματα του Μακρόν, τη στιγμή που τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται σε εύθραυστη κατάσταση, αφήνοντάς τον σχεδόν χωρίς σημαντικά εγχώρια επιτεύγματα μετά από οκτώ χρόνια στην εξουσία.

Η Γαλλία βιώνει τη σοβαρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μια διαδοχή κυβερνήσεων μειοψηφίας προσπαθεί να περάσει προϋπολογισμούς περιορισμού του ελλείμματος μέσα από ένα κοινοβούλιο διχασμένο σε τρία αντίπαλα ιδεολογικά στρατόπεδα.

Ο Λεκορνί, ο έκτος πρωθυπουργός του Μακρόν μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, ανακοίνωσε την αναστολή της μεταρρύθμισης στο κοινοβούλιο, ως ύστατη προσπάθεια να εξασφαλίσει την έγκριση ενός «πετσοκομμένου» προϋπολογισμού για το 2026.

Οικονομική αντιστάθμιση

«Θα προτείνω στο κοινοβούλιο, από αυτό το φθινόπωρο, να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του 2023 για το συνταξιοδοτικό μέχρι τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε ο Λεκορνί στους βουλευτές. «Καμία αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης δεν θα εφαρμοστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.»

Ο ίδιος είπε ότι η αναστολή θα κοστίσει 400 εκατομμύρια ευρώ το 2026 και 1,8 δισεκατομμύριο ευρώ το 2027.

«Αυτό πρέπει επομένως να αντισταθμιστεί οικονομικά, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων εξοικονόμησης», πρόσθεσε. «Δεν μπορεί να γίνει εις βάρος ενός μεγαλύτερου ελλείμματος.»

Η μεταρρύθμιση του Μακρόν το 2023 είχε επιβληθεί χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή, έπειτα από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων. Προέβλεπε τη σταδιακή αύξηση της ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη.

Οι αριστερές παρατάξεις χαιρετίζουν την κίνηση

Οι αριστερές παρατάξεις είχαν απειλήσει να συμμαχήσουν με την ακροδεξιά και τη ριζοσπαστική αριστερά για να ανατρέψουν τον Λεκορνύ, αν δεν αναστείλει τη μεταρρύθμιση, όμως χαιρέτισαν την υποχώρησή του την Τρίτη.

Τόσο οι Σοσιαλιστές όσο και οι Κομμουνιστές δήλωσαν ότι δεν θα ψηφίσουν υπέρ της ανατροπής του, όπως και οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι, που ανησυχούν για την αύξηση των δημοσίων δαπανών.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαγιό, χαρακτήρισε την αναστολή «νίκη», προσθέτοντας όμως ότι το κόμμα του θα επιδιώξει να αναμορφώσει έναν «ανυπόφορο και ανεπαρκή» προϋπολογισμό στη Βουλή.

Ο Λεκορνύ προτείνει περικοπές άνω των 30 δισ. ευρώ και στόχο ελλείμματος 4,7% για το 2026.

Ωστόσο, το ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο της Γαλλίας υποστήριξε ότι τα σχέδια αυτά βασίζονται σε υπεραισιόδοξες οικονομικές προβλέψεις.

Οι γαλλικές μετοχές, ιδιαίτερα των τραπεζών, σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση, ενώ το κόστος δανεισμού του κράτους υποχώρησε.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι δεν βλέπει «κανένα σημάδι αναταραχής» στις αγορές ομολόγων της ευρωζώνης, παρά την τρέχουσα κρίση του γαλλικού προϋπολογισμού.

Γάλλος Νομπελίστας ζητά συμβιβασμό

Ο 39χρονος Λεκορνύ ήταν ο συντομότερης θητείας πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, προτού επιστρέψει στη θέση του στα τέλη της περασμένης εβδομάδας μετά την παραίτησή του.

Ο Μακρόν, που έχει «κάψει» ήδη πολλούς πρωθυπουργούς τους τελευταίους μήνες, αρνήθηκε να προκηρύξει νέες εκλογές ή να παραιτηθεί ο ίδιος.

Ο Γάλλος οικονομολόγος Φιλίπ Αγιόν, που τη Δευτέρα ανακηρύχθηκε ένας από τους τρεις νικητές του Νόμπελ Οικονομίας 2025, δήλωσε ότι είναι αναγκαίο να βρεθεί ένας δρόμος εξόδου από τη δημοσιονομική κρίση.

«Ελπίζω να υπάρξει συμβιβασμός, γιατί η τραγωδία για τη Γαλλία είναι η πολιτική αστάθεια», είπε σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, λίγο πριν από την ανακοίνωση της αναστολής.

«Αν υπάρξει άλλη μία πρόταση μομφής, θα είναι δραματικό για τη Γαλλία. Τα επιτόκιά μας θα συνεχίσουν να αυξάνονται, το περιθώριό μας θα διευρυνθεί· θα είναι δραματικό. Πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί η ανατροπή και να υπάρξει προϋπολογισμός.»