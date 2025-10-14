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Γαλλική Εθνοσυνέλευση: Ο Λεκορνί αναστέλλει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έως το 2028 επιζητώντας συναίνεση
Ειδήσεις
18:30 - 14 Οκτ 2025

Γαλλική Εθνοσυνέλευση: Ο Λεκορνί αναστέλλει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έως το 2028 επιζητώντας συναίνεση

Reporter.gr Newsroom
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Στην πρώτη του ομιλία από τη θέση του πρωθυπουργού στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος έως τον Ιανουάριο του 2028. Η απόφαση έρχεται να καθησυχάσει τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί από το σχέδιο αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, επιζητώντας τη μέγιστη συνέναιση. 

Ο Λεκορνί διευκρίνισε ότι δεν θα κάνει χρήση του Άρθρου 49.3 του Συντάγματος και ότι η κυβέρνηση θα μοιράζεται την εξουσία με την Εθνοσυνέλευση, δίνοντας έμφαση στην κοινοβουλευτική συνεργασία και στη διαφάνεια των διαδικασιών. «Η κυβέρνηση θα ενεργεί μόνο με την Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι βουλευτές θα έχουν τον τελικό λόγο για τον προϋπολογισμό και τις σχετικές αποφάσεις.

«Μια εξαιρετική άσκηση ευθύνης για να δείξουμε σε όλους όσους την αμφισβητούν ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν είναι νεκρή και ότι η Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία παραμένουν ο τόπος της λήψης αποφάσεων, ο τόπος δράσης της εξουσίας» τόνισε ο Λεκορνί.

Στην ομιλία του, ο Λεκορνί επανέλαβε την ανάγκη να αντιμετωπίζονται οι κρίσεις ως ευκαιρίες για αλλαγή και προσαρμογή, ενώ τόνισε ότι η μεταρρύθμιση θα «παγώσει» μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, όπως ζήτησε το συνδικάτο CFDT. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει τον προϋπολογισμό, το Κοινοβούλιο τον εξετάζει και τον τροποποιεί, χωρίς να απειλείται η δημοκρατική διαδικασία.

Η κίνηση αυτή θεωρείται μια προσπάθεια να καθησυχαστεί η κοινή γνώμη και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εν μέσω έντονων κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων.

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