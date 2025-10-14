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Τραμπ: Η δουλειά στη Γάζα δεν έχει τελειώσει – Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς
Ειδήσεις
21:53 - 14 Οκτ 2025

Τραμπ: Η δουλειά στη Γάζα δεν έχει τελειώσει – Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς

Reporter.gr Newsroom
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Μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης της συμφωνίας για τη Γάζα, την ώρα που το Ισραήλ καθυστερεί την παροχή βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί» στη Μέση Ανατολή, αλλά «η δουλειά δεν έχει τελειώσει». Προσθέτει, μάλιστα, ότι «οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως είχε υποσχεθεί».

Ο Τραμπ μίλησε λιγότερο από 24 ώρες μετά την επιστροφή του από τη Μέση Ανατολή. Πρώτα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στο Ισραήλ, απευθυνόμενος στην Κνεσέτ και στη συνέχεια στο Αιγύπτο, όπου οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώθηκαν για την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η «πρώτη φάση» του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των βασικών αιτημάτων και των δύο πλευρών, δηλαδή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ.

Η δεύτερη φάση θα επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση της περιοχής με τρόπο που να εγγυάται διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Περιλαμβάνει επίσης τα πρώτα βήματα προς την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι φάσεις της συμφωνίας είναι «λίγο ανακατεμένες μεταξύ τους», προσθέτοντας αργότερα ότι ορισμένα στοιχεία μπορούν ακόμα να ληφθούν «εκτός σειράς με θετικό τρόπο».

Η Χαμάς θα αφοπλιστεί, αλλιώς θα την αφοπλίσουμε εμείς

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα γίνει γρήγορα και ίσως βίαια», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έλαβε ενημέρωση από τη Χαμάς, μετά από συνομιλία με την οργάνωση, ότι θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες έγιναν «μέσω των ανθρώπων μου» στο υψηλότερο επίπεδο.

Επίσης, δήλωσε ότι η Χαμάς «εξόντωσε δύο πολύ κακές συμμορίες» στη Γάζα και «σκότωσε αρκετούς από αυτούς», κάτι που, όπως είπε, «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 22:25
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