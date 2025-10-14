Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει απόψε άλλες τέσσερις σορούς ομήρων

Η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές ότι σκοπεύει να αρχίσει την παράδοση των σορών τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στις 22:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αξιωματούχο που συμμετέχει στην επιχείρηση και μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα Γάζας–Αιγύπτου, θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως αύριο. Παράλληλα, η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα θα περιοριστεί, στο πλαίσιο πίεσης προς τη Χαμάς να επιστρέψει όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν καθώς, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η οργάνωση «δεν έχει επιδείξει ουσιαστική πρόοδο» στις προσπάθειες για την επιστροφή των υπόλοιπων σορών.

Χθες, η Χαμάς είχε απελευθερώσει 20 ζωντανούς ομήρους και είχε παραδώσει τα σώματα τεσσάρων νεκρών, ενώ ακόμη 24 σοροί παραμένουν στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ως «μια υπέροχη ημέρα».

Ο Αμερικανός ηγέτης διαβεβαίωσε ότι από εδώ και στο εξής η ειρήνη θα επικρατεί στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας: «Πετύχαμε μαζί αυτό που ολόκληρος ο κόσμος θεωρούσε αδύνατο. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή».