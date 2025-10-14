Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει απόψε άλλες τέσσερις σορούς ομήρων

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα Γάζας–Αιγύπτου, θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως αύριο. Παράλληλα, η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα θα περιοριστεί, στο πλαίσιο πίεσης προς τη Χαμάς να επιστρέψει όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων.
Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν καθώς, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η οργάνωση «δεν έχει επιδείξει ουσιαστική πρόοδο» στις προσπάθειες για την επιστροφή των υπόλοιπων σορών.
Χθες, η Χαμάς είχε απελευθερώσει 20 ζωντανούς ομήρους και είχε παραδώσει τα σώματα τεσσάρων νεκρών, ενώ ακόμη 24 σοροί παραμένουν στη Γάζα.
Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ως «μια υπέροχη ημέρα».
Ο Αμερικανός ηγέτης διαβεβαίωσε ότι από εδώ και στο εξής η ειρήνη θα επικρατεί στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας: «Πετύχαμε μαζί αυτό που ολόκληρος ο κόσμος θεωρούσε αδύνατο. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή».