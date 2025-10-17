ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση ΥΠΕΞ Καναδά και Κίνας με επίκεντρο τη γεωργία
Ειδήσεις
16:45 - 17 Οκτ 2025

Συνάντηση ΥΠΕΞ Καναδά και Κίνας με επίκεντρο τη γεωργία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, συζήτησε την ανανέωση και τον επαναπροσανατολισμό των κοινών στόχων με την Κίνα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (17/10) με τον Κινέζο ομόλογό της, Γουάνγκ Γι.

«Οι υπουργοί υπογράμμισαν την 20ή επέτειο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Καναδά - Κίνας και συζήτησαν πώς η Εταιρική Σχέση μπορεί να ανανεωθεί και να επαναπροσανατολιστεί ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι, υπό το πρίσμα του εξελισσόμενου διμερούς και παγκόσμιου πλαισίου», ανέφερε το υπουργείο Διεθνών Υποθέσεων του Καναδά σε δήλωση μετά τη συνάντηση.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι οι ηγέτες «συμφώνησαν, επίσης, ότι η τακτική και ειλικρινής επικοινωνία είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την ενίσχυση της συνεργασίας και την αντιμετώπιση των αντίστοιχων ανησυχιών».

Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα όπως η γεωργία και τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της ελαιοκράμβης, των θαλασσινών, του κρέατος και των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίσκεψη του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Οικονομία

Επίσκεψη του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ποιους είδε ο Πιερρακάκης στην Ουάσιγκτον
Ανεμοδείκτης

Ποιους είδε ο Πιερρακάκης στην Ουάσιγκτον

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος
Ειδήσεις

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi
Χρηματιστήρια

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία
Ειδήσεις

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

Η Κίνα κυριαρχεί στη ναυπηγική: Στα ναυπηγεία της το 82,3% των νέων παραγγελιών παγκοσμίως
Ναυτιλία

Η Κίνα κυριαρχεί στη ναυπηγική: Στα ναυπηγεία της το 82,3% των νέων παραγγελιών παγκοσμίως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 14:41

Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:40

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

Πολιτική
04/08/2026 - 14:32

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

Πολιτική
04/08/2026 - 14:30

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Ο επικήδειος Μητσοτάκη (video)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:18

Η Snappi προσφέρει cashback 1,5% σε όλες τις συναλλαγές τον Αύγουστο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:12

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ