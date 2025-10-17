Συνάντηση ΥΠΕΞ Καναδά και Κίνας με επίκεντρο τη γεωργία

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, συζήτησε την ανανέωση και τον επαναπροσανατολισμό των κοινών στόχων με την Κίνα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (17/10) με τον Κινέζο ομόλογό της, Γουάνγκ Γι.

«Οι υπουργοί υπογράμμισαν την 20ή επέτειο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Καναδά - Κίνας και συζήτησαν πώς η Εταιρική Σχέση μπορεί να ανανεωθεί και να επαναπροσανατολιστεί ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι, υπό το πρίσμα του εξελισσόμενου διμερούς και παγκόσμιου πλαισίου», ανέφερε το υπουργείο Διεθνών Υποθέσεων του Καναδά σε δήλωση μετά τη συνάντηση.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι οι ηγέτες «συμφώνησαν, επίσης, ότι η τακτική και ειλικρινής επικοινωνία είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την ενίσχυση της συνεργασίας και την αντιμετώπιση των αντίστοιχων ανησυχιών».

Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα όπως η γεωργία και τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της ελαιοκράμβης, των θαλασσινών, του κρέατος και των ηλεκτρικών οχημάτων.