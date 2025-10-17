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Επίσκεψη του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Οικονομία
16:33 - 17 Οκτ 2025

Επίσκεψη του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), όπου συνάντησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ, κ. Δημήτρη Χρόνη, τον Αντιπρόεδρο, κ. Λεωνίδα Δραγουμάνο, τον Γενικό Διευθυντή, κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και εργαζόμενους του Οργανισμού.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κατά την επίσκεψή του, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την διοίκηση του Οργανισμού και τα στελέχη του, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο του ΟΒΙ ως θεσμικού πυλώνα ενημέρωσης και υποστήριξης της καινοτομίας στην Ελλάδα και να διαπιστώσει από κοντά το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και την αφοσίωση των ανθρώπων του οργανισμού στην αποστολή τους. Το εξειδικευμένο προσωπικό τον ενημέρωσε για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στην κατοχύρωση της καινοτομίας. Η προστασία της ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των βιομηχανικών σχεδίων αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ενθάρρυνση της έρευνας, την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάδειξη της ελληνικής δημιουργικότητας στη διεθνή αγορά.

«Η στήριξη του ΟΒΙ αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης υπό την πολιτική καθοδήγηση του Υπουργού κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Εργαζόμαστε συστηματικά για τη δημιουργία ενός φιλικού και σύγχρονου περιβάλλοντος που θα προάγει την έρευνα, θα επιβραβεύει την καινοτομία και θα αναδεικνύει την ποιότητα ως βασικό πυλώνα της ελληνικής παραγωγής», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στέκεται αρωγός στις προσπάθειές του Οργανισμού για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εφευρετών της χώρας μας», τόνισε επίσης και συνεχάρη τη Διοίκηση και το προσωπικό για το σημαντικό έργο που επιτελούν. «Συνεχίζουμε, με όραμα και σχέδιο, για μια Ελλάδα πιο καινοτόμα, πιο ανταγωνιστική, μια Ελλάδα που παράγει και διακρίνεται ενισχύοντας τη συνεργασία και τον διάλογο γύρω από την επιχειρηματική και βιομηχανική καινοτομία».

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