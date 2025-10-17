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Ιταλία: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός ύψους €18,7 δισ.
Ειδήσεις
19:12 - 17 Οκτ 2025

Ιταλία: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός ύψους €18,7 δισ.

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Η κυβέρνηση της Ιταλίας υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι παρουσίασε τον προϋπολογισμό του 2026, μετά από μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα, όπως την αύξηση κατά 20 ευρώ μηνιαίως των κατώτερων συντάξεων. Ωστόσο, οι διαθέσιμοι πόροι δεν επέτρεψαν την έγκριση μιας ειδικής οικονομικής βοήθειας για την αγορά σχολικών βιβλίων από τις οικογένειες. Από την άλλη πλευρά, προβλέπεται μικρή αύξηση στις τιμές των τσιγάρων, ενώ για τους χωρισμένους γονείς με χαμηλά εισοδήματα θα υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η Μελόνι δήλωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει τον τομέα της υγείας με 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026 και να μειώσει τη φορολογική κλίμακα για εισοδήματα από 28.000 έως 50.000 ευρώ από το 35% στο 33%. Επιπλέον, δύο δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν στην αναπροσαρμογή των μισθών για να αντιμετωπιστεί η αύξηση του κόστους ζωής.

Η κυβέρνηση ζήτησε επίσης από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρίες να συνεισφέρουν έως 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως μέσω "πάγωμα" εκπτώσεων φόρου. Η Μελόνι διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση τιμωρίας και ότι η φορολόγηση των υπερκερδών δεν εγκρίθηκε. Ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι ανέφερε ότι το μέτρο δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο πιστωτικό σύστημα της χώρας, καθώς το ιταλικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό και κερδοφόρο.

Τέλος, η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε ότι η αύξηση των δαπανών για την άμυνα το 2026 θα καλυφθεί από έκτακτους πόρους εκτός του κρατικού προϋπολογισμού.

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