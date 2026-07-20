Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Με αψιμαχίες αγοραστών/πωλητών η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Euronext Athens με τον ΓΔ να κυμαίνεται μεταξύ 2427-2460 μονάδες ακριβώς πάνω στην στήριξη της αγοράς και να κλείνει τελικά στις 2449,91 +0,11%.

Αποτυχημένη η απόπειρα αντίδρασης από το πενθήμερο πτωτικό σερί, με τον τζίρο σε συγκριτικά υψηλά επίπεδα για την εποχή στα 258 εκ. και με σχετική ισορροπία ανοδικών/καθοδικών τόσο στον FTSE (11 vs 14) όσο και στο σύνολο της αγοράς (57 ανοδικές για 43 καθοδικές).

Θετική αντίδραση από την CREDIA +3,11% μετά την σημαντική μηνιαία και ετήσια υποχώρηση, ανοδικά η ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,59%, ΕΥΔΑΠ +0,67%, ALWN -0,88%, μεικτή εικόνα στις τράπεζες με BOCHGR +0,56%, ΕΤΕ +1,44% αλλά και OPTIMA -0,69%, ΠΕΙΡ -0,45%, πτώση για την ΔΕΗ -2,19% λόγω της αποκοπής μερίσματος 0,57/μετοχή, συνεχίζει την αποκαθήλωση ο όμιλος Viohalco με την ΕΛΧΑ -3,76%, με την ΒΙΟ -4,89% και την CENER +3,53% να ξεχωρίζει.

Ισχυρές ενδοσυνεδριακές πιέσεις για τον AKTOR -3,70% που ξεκίνησε την διαδικασία ΑΜΚ ύψους 650 εκ. με το βιβλίο να καλύπτεται άμεσα αλλά τα σημαντικά που θα αφορούν στην τιμή διάθεσης να ανακοινώνονται την Πέμπτη, ενώ λίγο νωρίτερα ο όμιλος ανακοίνωσε και την υπογραφή σημαντικού έργου στο Κατάρ ύψους 132 εκ. ευρώ και διάρκειας 5 χρόνων.

Χαμηλότερες τιμές και στον ΟΤΕ -1,52%, ΜΠΕΛΑ -1,19% στην τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης μαζί με το μέρισμα των 0,70/μετοχή.

Εμφανείς οι πιέσεις και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,07% και ΠΕΤΡΟ -3,51%, ΑΔΜΗΕ +0,80%, ΑΒΑΞ -1,67%.

Η κλιμάκωση της έντασης στην ΜΑ έχει επαναφέρει τις ανησυχίες και στην επενδυτική κοινότητα για τις επιπτώσεις που τείνουν να πάρουν πιο μόνιμο χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η επάρκεια προϊόντων, οι τιμές των καυσίμων και άλλων πρώτων υλών και η χαμηλότερη κινητικότητα ανθρώπων και εμπορευμάτων κυρίως στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η ελληνική αγορά παρά το εμφανές pampering από κομμάτι της διεθνούς κοινότητας λόγω της δημοσιονομικής υπεροχής και των αναμενόμενων αυξημένων εισροών, παραμένει εξαρτημένη από τον διεθνή παράγοντα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε μια συγκυρία όπου πλήθος εισηγμένων έχουν ολοκληρώσει σημαντικές ΑΜΚ αντλώντας από το σύστημα κεφάλαια που σωρευτικά υπερβαίνουν τα 7 δισ. ευρώ, κάτι που δίνει μεν δύναμη πυρός στις συγκεκριμένες εταιρίες αλλά παράλληλα στερεί από την αγορά κρίσιμα αγοραστικά μεγέθη.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης