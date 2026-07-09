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Η ελληνική Surprice Mobility ανοίγει εταιρικό σταθμό στο Malpensa του Μιλάνου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10:13 - 09 Ιουλ 2026

Η ελληνική Surprice Mobility ανοίγει εταιρικό σταθμό στο Malpensa του Μιλάνου

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε ένα ακόμη βήμα εξωστρέφειας η Surprice Mobility, η ελληνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επεκτείνεται και αποκτά εταιρικό σταθμό στην Ιταλία. Η έναρξη λειτουργίας του νέου σταθμού στο αεροδρόμιο Milan Malpensa σηματοδοτεί μια στρατηγική επένδυση σε μία από τις σημαντικότερες αγορές κινητικότητας της Ευρώπης και ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται, η νέα παρουσία στο Μιλάνο αποτελεί κομβικό σημείο στην αναπτυξιακή πορεία της Surprice Mobility, η οποία επενδύει σε τεχνολογική εξέλιξη, επιχειρησιακή αυτονομία και υψηλότερα πρότυπα εξυπηρέτησης, επιδιώκοντας να εδραιώσει τη θέση της στο ευρωπαϊκό δίκτυο κινητικότητας.

Στρατηγική είσοδος σε μια αγορά υψηλής σημασίας

Το αεροδρόμιο Milan Malpensa, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες διεθνείς πύλες εισόδου της Ιταλίας, εξυπηρετώντας κάθε χρόνο εκατομμύρια ταξιδιώτες, τόσο για επαγγελματικούς όσο και για τουριστικούς σκοπούς.

Για τη Surprice Mobility, η λειτουργία του νέου εταιρικού σταθμού δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία επέκταση του δικτύου της, αλλά μια άμεση επένδυση σε μια αγορά με έντονο ανταγωνισμό και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Μέσω της εταιρικής παρουσίας της, η ελληνική εταιρεία επιδιώκει μεγαλύτερο επιχειρησιακό έλεγχο, ενιαία πρότυπα λειτουργίας και αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών της.

Ο σταθμός βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία, στελεχωμένος από έμπειρη τοπική ομάδα, προσφέροντας πρόσβαση σε σύγχρονο στόλο οχημάτων, ξεκάθαρη επικοινωνία, ανταγωνιστικές επιλογές ενοικίασης και άμεση υποστήριξη από την άφιξη των ταξιδιωτών στο αεροδρόμιο.

Επένδυση στην ποιότητα και την αξιοπιστία

Όπως δήλωσε ο CEO της Surprice Mobility, Νίκος Πασπαλάκης, η παρουσία στο Milan Malpensa αποτελεί κάτι περισσότερο από μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

«Το Milan Malpensa είναι πολύ περισσότερα από ένας νέος σταθμός για τη Surprice Mobility. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την επόμενη ημέρα του brand μας. Ως η πρώτη ελληνική εταιρεία του κλάδου μας που αποκτά εταιρικό σταθμό στην Ιταλία, κάνουμε ένα βήμα με στρατηγική αλλά και συμβολική αξία. Το Μιλάνο εκφράζει τη φιλοδοξία μας να αναπτυσσόμαστε με πυξίδα την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη μακροπρόθεσμη αξία, επενδύοντας σε αγορές όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερη εμπειρία πελάτη και ένα ισχυρότερο διεθνές δίκτυο κινητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τεχνολογία στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Η επένδυση στην Ιταλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για τη μετάβαση από ένα ταχέως αναπτυσσόμενο brand ενοικίασης αυτοκινήτων σε ένα ολοκληρωμένο, τεχνολογικά υποστηριζόμενο δίκτυο κινητικότητας.

Η Surprice Mobility επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων, στην αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση τιμολόγησης και εσόδων, καθώς και στη δημιουργία σύγχρονων επιχειρησιακών διαδικασιών που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία, αποτελεσματικότερη λειτουργία και καλύτερη εμπειρία για πελάτες και συνεργάτες.

Στον τεχνολογικό της σχεδιασμό περιλαμβάνονται εργαλεία AI που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, προηγμένα συστήματα επικοινωνίας με τους πελάτες, καθώς και ψηφιακές διαδικασίες που ενισχύουν τη συνοχή και την αποδοτικότητα του διεθνούς δικτύου.

Αναβαθμισμένη εμπειρία για τον ταξιδιώτη

Οι πελάτες που επιλέγουν τη Surprice Mobility στο Milan Malpensa αποκτούν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενοικίασης, με τοπική υποστήριξη, διαφανείς διαδικασίες και στόλο που καλύπτει διαφορετικές ταξιδιωτικές ανάγκες, από οχήματα πόλης έως μεγαλύτερα αυτοκίνητα για οικογένειες ή επαγγελματικά ταξίδια.

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω των επίσημων καναλιών της εταιρείας, καθώς και μέσω συνεργαζόμενων διεθνών πλατφορμών.

Διεθνής ανάπτυξη με ελληνική υπογραφή

Η Surprice Mobility δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων και των υπηρεσιών κινητικότητας, αναπτύσσοντας συνεχώς το δίκτυό της στην Ευρώπη και σε σημαντικές διεθνείς τουριστικές αγορές. Η ανάπτυξή της βασίζεται σε ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει εταιρικούς σταθμούς, δίκτυο franchise, στρατηγικές συνεργασίες με brokers και άμεσα κανάλια πωλήσεων.

Η λειτουργία του εταιρικού σταθμού στο Milan Malpensa αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής αυτής, καθώς δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για τα πρότυπα λειτουργίας της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς διεθνείς κλάδους μέσα από επενδύσεις στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 10:17
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