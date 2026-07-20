Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πιο αναλυτικά, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:30 και στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Λαμιέων, οι οποίες ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης, παρέχοντας συνεχή τροφοδοσία νερού στις επίγειες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η Φθιώτιδα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 3), γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) Φθιώτιδας, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια υπό τα οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.