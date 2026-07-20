Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε τη Δευτέρα (20/7) καθήκοντα πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελώντας τον έβδομο πρωθυπουργό της χώρας μέσα σε μόλις δέκα χρόνια, με επενδυτές και αναλυτές να παρακολουθούν ήδη με επιφυλακτικότητα το οικονομικό και πολιτικό του πρόγραμμα.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο βασιλιάς Κάρολος τον κάλεσε επισήμως νωρίτερα την ίδια ημέρα στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ για να σχηματίσει κυβέρνηση, πρόσκληση την οποία ο Μπέρναμ δήλωσε ότι αποδέχθηκε.

Στην πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ ανέφερε:

«Θα κάνουμε αυτή τη στιγμή σημείο καμπής για τη Βρετανία, εισάγοντας ένα νέο πολιτικό και ένα νέο οικονομικό μοντέλο.»

Πρόσθεσε επίσης:

«Θα οικοδομήσουμε μια νέα οικονομία, όπου τα βασικά αγαθά και υπηρεσίες θα επανέλθουν σε ισχυρότερο δημόσιο έλεγχο ώστε να γίνουν ξανά προσιτά. Θα επαναβιομηχανοποιήσουμε τη Βρετανία, αξιοποιώντας τις δημόσιες προμήθειες για να στηρίξουμε τη βρετανική βιομηχανία.»

Νέα εποχή για το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε το σχέδιο του Μπέρναμ να επιταχύνει την εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ήδη αδειοδοτημένα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ χαρακτήρισε το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας «ανεκτίμητο», υποστηρίζοντας ότι μπορεί να μετατρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο «από μια χώρα που μαστίζεται από τη φτώχεια σε μία από τις πλουσιότερες του κόσμου».

Η βρετανική οικονομία έχει παρουσιάσει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Το ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί μόλις κατά 0,8% το 2026, μετά από ανάπτυξη 1,3% το 2025 και 1% το 2024.

Το υψηλό ενεργειακό κόστος θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους αυτής της υποτονικής πορείας, εντείνοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, παράλληλα με τη δέσμευση της χώρας για την επίτευξη των στόχων μηδενικών καθαρών εκπομπών άνθρακα (net zero).

Σύμφωνα με ανεξάρτητες εκτιμήσεις που συγκέντρωσε το βρετανικό Κοινοβούλιο, νέες γεωτρήσεις και ευνοϊκές συνθήκες θα μπορούσαν να αυξήσουν τη συνολική εγχώρια παραγωγή στα 7,5 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου.

Ο Μπέρναμ διαδέχεται τον Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα παραιτηθεί από την πρωθυπουργία, ύστερα από μια σειρά πολιτικών αναδιπλώσεων, σκανδάλων σχετικά με διορισμούς στελεχών και τη βαριά ήττα των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, που προκάλεσαν έντονες εσωκομματικές πιέσεις για την αποχώρησή του. Η παραίτησή του τέθηκε επισήμως σε ισχύ τη Δευτέρα.

Ο Μπέρναμ δεν είχε αντίπαλο στην κούρσα για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Επέστρεψε στη Βουλή των Κοινοτήτων μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, όταν εξελέγη σε επαναληπτική εκλογή στην περιφέρεια Μέικερφιλντ, στη βόρεια Αγγλία. Η ιδιότητα του βουλευτή αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών.

Πριν επιστρέψει στο Γουέστμινστερ, ο Μπέρναμ – γνωστός και ως ο «Βασιλιάς του Βορρά» των Εργατικών – υπηρέτησε σχεδόν μία δεκαετία ως δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ. Νωρίτερα είχε διατελέσει βουλευτής των Εργατικών και είχε αναλάβει υπουργικά χαρτοφυλάκια στις κυβερνήσεις των Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν.

«Είμαι έτοιμος», δήλωσε στους υποστηρικτές του την Παρασκευή, όταν εξελέγη επίσημα αρχηγός του κόμματος.

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Επιφυλακτικές οι αγορές

Η προοπτική να διαδεχθεί τον Στάρμερ ένας πολιτικός που θεωρείται πιο αριστερός προκάλεσε νωρίτερα φέτος αναταράξεις στην αγορά των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts).

Οι επενδυτές έδειχναν να προτιμούν την παραμονή του Στάρμερ και της τότε υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, καθώς θεωρούσαν ότι είχαν δεσμευθεί στη συγκράτηση του δημόσιου δανεισμού και των κρατικών δαπανών.

Στην ομιλία του την Παρασκευή, ο Μπέρναμ υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει τα «μεγάλα προβλήματα» της χώρας, όπως η μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας, ενώ επέκρινε την πορεία των τελευταίων δεκαετιών, υποστηρίζοντας ότι:

«Η πολιτική εξουσία συγκεντρώθηκε στο κέντρο, ενώ η οικονομική εξουσία ιδιωτικοποιήθηκε.»

Οι πρώτες αντιδράσεις των αναλυτών

Ο Μάικ Μπελ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της RBC BlueBay Asset Management, δήλωσε στο CNBC ότι οι αγορές θα ανακουφιστούν εάν ο Μπέρναμ επιλέξει τη Σαμπάνα Μαχμούντ για το υπουργείο Οικονομικών αντί του πιο αριστερού Εντ Μίλιμπαντ.

Ωστόσο, προειδοποίησε:

«Μόλις η προσοχή στραφεί από τα πρόσωπα στις πολιτικές, οι αγορές θα εξετάσουν τη νέα κυβέρνηση με ιδιαίτερη αυστηρότητα.»

Από την πλευρά του, ο Τζέιμς Σμιθ, οικονομολόγος της ING για τις ανεπτυγμένες αγορές, σημείωσε:

«Πριν από δύο μήνες οι βρετανικές αγορές αντέδρασαν αρνητικά στο ενδεχόμενο ο Άντι Μπέρναμ να γίνει πρωθυπουργός. Σήμερα, η άφιξή του στην Ντάουνινγκ Στριτ αντιμετωπίστηκε σχεδόν με αδιαφορία.»

Και κατέληξε:

«Το ασφάλιστρο κινδύνου στα κρατικά ομόλογα παραμένει περιορισμένο. Οι περισσότεροι επενδυτές με τους οποίους συνομιλώ δεν αναμένουν ότι ο Μπέρναμ θα ανατρέψει τις ισορροπίες φέτος, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας σε βάθος χρόνου.»