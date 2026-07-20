Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Νέα ανοδική πίεση δέχονται οι τιμές της ενέργειας, με την αμόλυβδη να ξεπερνά το όριο των 2 ευρώ το λίτρο ήδη σε σημαντικό αριθμό περιοχών της χώρας, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι η τάση μπορεί να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη μείωση της προσφοράς διυλισμένων προϊόντων, δημιουργεί νέο κύκλο ανατιμήσεων, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει και το πετρέλαιο κίνησης.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει το Brent πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική άνοδο από τις αρχές Ιουλίου. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 1,97 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel έχει αυξηθεί αισθητά, φτάνοντας περίπου τα 1,93 ευρώ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει πλέον την τιμή της βενζίνης, με παράγοντες της αγοράς να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να την ξεπεράσει.

Παρά την παρέμβαση κυβέρνησης και διυλιστηρίων που περιόρισε σε έναν βαθμό τις αυξήσεις, σε 13 νομούς της χώρας οι τιμές έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη φτάνει έως και τα 2,22 ευρώ το λίτρο, ενώ υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης στα Δωδεκάνησα, την Κεφαλονιά, την Ευρυτανία και τα Γρεβενά.

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Νέο μέτωπο το φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή, αυξημένη πίεση καταγράφεται και στην αγορά φυσικού αερίου, με τις ευρωπαϊκές τιμές να έχουν ενισχυθεί πάνω από 40% τον τελευταίο μήνα.

Η Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διεθνείς διακυμάνσεις, καθώς καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της μέσω εισαγωγών, ενώ τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων αυξάνουν την πίεση για ταχεία πλήρωση των αποθηκών πριν από τον χειμώνα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανησυχία και για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τους επόμενους μήνες, καθώς το φυσικό αέριο εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά τις τιμές στη χονδρική αγορά ρεύματος.

Στην Ελλάδα, πάντως, η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή λειτουργεί ως παράγοντας συγκράτησης των πιέσεων, καθώς καλύπτει πλέον σημαντικό μέρος της ζήτησης.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν οι αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας, καθώς η κίνηση δεξαμενόπλοιων σε κρίσιμα περάσματα έχει περιοριστεί λόγω των επιθέσεων στην περιοχή, με πλοία ελληνικών συμφερόντων να έχουν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο.