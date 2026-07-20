ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21:21 - 20 Ιουλ 2026

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα ανοδική πίεση δέχονται οι τιμές της ενέργειας, με την αμόλυβδη να ξεπερνά το όριο των 2 ευρώ το λίτρο ήδη σε σημαντικό αριθμό περιοχών της χώρας, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι η τάση μπορεί να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη μείωση της προσφοράς διυλισμένων προϊόντων, δημιουργεί νέο κύκλο ανατιμήσεων, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει και το πετρέλαιο κίνησης.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει το Brent πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική άνοδο από τις αρχές Ιουλίου. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 1,97 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel έχει αυξηθεί αισθητά, φτάνοντας περίπου τα 1,93 ευρώ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει πλέον την τιμή της βενζίνης, με παράγοντες της αγοράς να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να την ξεπεράσει.

Παρά την παρέμβαση κυβέρνησης και διυλιστηρίων που περιόρισε σε έναν βαθμό τις αυξήσεις, σε 13 νομούς της χώρας οι τιμές έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη φτάνει έως και τα 2,22 ευρώ το λίτρο, ενώ υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης στα Δωδεκάνησα, την Κεφαλονιά, την Ευρυτανία και τα Γρεβενά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk3jm7sewlg1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Νέο μέτωπο το φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή, αυξημένη πίεση καταγράφεται και στην αγορά φυσικού αερίου, με τις ευρωπαϊκές τιμές να έχουν ενισχυθεί πάνω από 40% τον τελευταίο μήνα.

Η Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διεθνείς διακυμάνσεις, καθώς καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της μέσω εισαγωγών, ενώ τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων αυξάνουν την πίεση για ταχεία πλήρωση των αποθηκών πριν από τον χειμώνα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανησυχία και για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τους επόμενους μήνες, καθώς το φυσικό αέριο εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά τις τιμές στη χονδρική αγορά ρεύματος.

Στην Ελλάδα, πάντως, η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή λειτουργεί ως παράγοντας συγκράτησης των πιέσεων, καθώς καλύπτει πλέον σημαντικό μέρος της ζήτησης.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν οι αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας, καθώς η κίνηση δεξαμενόπλοιων σε κρίσιμα περάσματα έχει περιοριστεί λόγω των επιθέσεων στην περιοχή, με πλοία ελληνικών συμφερόντων να έχουν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών
Ειδήσεις

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros
Επιχειρήσεις

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»
Ειδήσεις

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών
Ειδήσεις

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας
Ειδήσεις

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ
Ναυτιλία

Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Ειδήσεις
20/07/2026 - 20:56

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 20:37

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
20/07/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

Εργασιακά
20/07/2026 - 20:12

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
20/07/2026 - 20:00

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 19:45

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Πολιτική
20/07/2026 - 19:07

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Magazino
20/07/2026 - 18:23

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:39

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:27

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:23

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Πολιτική
20/07/2026 - 16:19

Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο

Πολιτική
20/07/2026 - 16:15

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ