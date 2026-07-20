Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Στη Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπρηστικών επιθέσεων και της Marfin.

Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη ΝΔ, απάντησε «για να μη γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω».

«Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ θα αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης»

Απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ, τόνισε ότι «εστιάζουμε στα “θέλω” της κοινωνίας, στις ορατές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα». Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι «θα αποτελέσει καθρέφτη της αλήθειας, αλλά και τεστ αξιοπιστίας».

«Στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030, με μέτρα άμεσα, αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά. Από αύριο το Γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με τη ΔΕΘ και συνέχισε:

«Οι ανακοινώσεις θα αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια».

«Καθρέφτης της αλήθειας για όλους και τεστ αξιοπιστίας η φετινή ΔΕΘ. Θα κριθούν όσοι λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου και όταν κυβέρνησαν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας τους φόρους μόνο στα καζίνο και όσοι δείχνουν σοβαροί αλλά αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, λέγοντας ότι το ΓΛΚ κάνει “μπακάλικους υπολογισμούς”, συμπλήρωσε.

Αιχμηρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ

Για την αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εικόνα υπήρξε απογοητευτική, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ.

«Απαράδεκτο ένα θεσμικό, υποτίθεται, κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί στην Αναθεώρηση με 15 από τις θέσεις μας και μετά να κρύβεται πίσω από ένα δειλό “παρών”, που το κάνει απόν από τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας μας. Θα το καταγράψει η ιστορία, δείχνοντας ποιο κόμμα θέλει και μπορεί να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες, και ποιες δυνάμεις προτιμούν να μένουν αμήχανοι θεατές», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Αμετακίνητη η Ελλάδα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στην ΚΟ της ΝΔ αναφέρθηκε στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τόνισε πως η Ελλάδα είναι αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού και εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξει νέα δυναμική.

Επ’ αυτού σημείωσε ότι αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών, επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο δημόσιο, θωρακίζεται η χώρα από τον κίνδυνο δημοσιονομικών εκτροπών, προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων, είναι υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή στέγη, έχει μεγαλύτερη ρόλο η Δικαιοσύνη στην επιλογή της ηγεσίας της, μπαίνει συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια και υπάρχουν μέριμνες για τη κλιματική κρίση και την τεχνολογική επέλαση.

«Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης. Επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του Κράτους Δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση»

Έπειτα, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός σχολίασε:

«Κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση, οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους και προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και σε δολοφονίες όπως της Βάγιας Νέστορα».

Όπως είπε, είναι «πολιτική επιλογή των αντιπάλων μας το δηλητήριο του λαϊκισμού με μόνο στόχο τη φθορά της κυβέρνησης».

«Η ένταση στο Ορμούζ δημιουργεί ασταθές σκηνικό που μεταφράζεται αυτόματα σε αυξήσεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το κύμα ακρίβειας που αυτές δημιουργούν.

«Η τελευταία ένταση στο Ορμούζ δημιουργεί εκ νέου ασταθές σκηνικό που μεταφράζεται αυτόματα σε αυξήσεις», σημείωσε.

«Ευθύνη μας να δημιουργούμε διαρκώς αναχώματα στην εισαγόμενη ακρίβεια με την εξάντληση κάθε δημοσιονομικού περιθωρίου. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν λύνουν το πρόβλημα, ωστόσο χωρίς τις παρεμβάσεις οι επιπτώσεις των αυξήσεων θα ήταν μεγαλύτερες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για μια τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω»

«Η Κυριακή της κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει, θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Μοναδική η Κυριακή της κάλπης, δεν υπάρχουν “δοκιμαστικές” εκλογές διαμαρτυρίας, “πρόβες τζενεράλε” με δήθεν “μηνύματα” και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής.

Στο ερώτημα «γιατί μια τρίτη τετραετία;», ο ίδιος τόνισε: «Για να μη γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω». «Η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να αιχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών, ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της», πρόσθεσε

«Εκλογές την άνοιξη του 2027»

Τέλος, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027».

«Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως χθες και η Ισπανία, όποιος έχει τη μπάλα βάζει γκολ με καλή φυσική κατάσταση και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι, αλλά και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς, χωρίς έπαρση και πανηγυρισμούς», πρόσθεσε και στη συνέχεια κατέληξε:

«Είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν».