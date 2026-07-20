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Καύσωνας &amp; Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες
Υγεία
21:30 - 20 Ιουλ 2026

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

Reporter.gr Newsroom
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Πώς οι ορμόνες, ο ιδρώτας και η ηλικία αυξάνουν τον κίνδυνο για τον γυναικείο οργανισμό.

«Συγκλονισμένες, ευερέθιστες, ζαλισμένες, εξαντλημένες και με έντονο φούσκωμα». Αυτές είναι οι λέξεις που επαναλαμβάνονται πιο συχνά στις μαρτυρίες γυναικών στο BBC, οι οποίες, έχοντας μόλις αναρρώσει από τον πρωτοφανή καύσωνα του Ιουνίου, προετοιμάζονται ήδη για το επόμενο κύμα ακραίας ζέστης.

Αν και οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν απειλή για όλους, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: οι καύσωνες λειτουργούν ως μια σκληρή «δοκιμασία αντοχής» ειδικά για το καρδιαγγειακό σύστημα των γυναικών, πλήττοντάς τις σημαντικά περισσότερο από ό,τι τους άνδρες.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 20:45
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