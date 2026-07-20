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Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ
Ανακοινώσεις
18:37 - 20 Ιουλ 2026

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 22.07.2026 αρχίζει η διαπραγμάτευση στη Euronext Athens των 73.200 νέων κοινών ονομαστικών μετα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 26.352,00 €, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 21 άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,00 €, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας.05.2025 και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 28ης.05.2025, 1 ης.12.2025, 29ης.06.2026 και 7 ης.07.2026. Το ποσοστό των νέων μετοχών προς εισαγωγή ως προς το σύνολο των ήδη εισηγμένων μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 2,3233%.

Η από 07.07.2026 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 26.352,00 ευρώ, με την έκδοση 73.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 15.07.2026 με Κ.Α.Κ. 6112874. Κατόπιν της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.160.619,84 ευρώ διαιρούμενο σε 3.223.944 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) ευρώ η κάθε μία.

Η ανωτέρω αύξηση, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 07.07.2026, κατ’ εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων, η δε απόφαση αυτή του Δ.Σ. καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16.07.2026 με Κ.Α.Κ. 6114693 (υπ' αριθ. 4150228/16.07.2026 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.).

Η Euronext Athens στις 20.07.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 73.200 νέων κοινών ονομαστικών μετα ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens από την 22.07.2026. Επίσης από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens θα ανέρχεται σε 3.223.944 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές

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