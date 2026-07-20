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Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»
Ειδήσεις
22:00 - 20 Ιουλ 2026

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Reporter.gr Newsroom
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Νέα πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει το ενδεχόμενο επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, με αφορμή το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει σε βάρος του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι θα εξετάσει κατά πόσο η αστυνομία της πόλης μπορεί να συνδράμει στην εκτέλεση του εντάλματος του ΔΠΔ, εφόσον ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Μαμντάνι έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου πρέπει να εφαρμόζονται, ακόμη και όταν αφορούν εν ενεργεία αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων.

Η αντίδραση από το Ισραήλ ήταν άμεση. Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης θα έπρεπε να επικεντρωθεί «στην επιδιόρθωση της ζημιάς που προκαλεί η πολιτική του στη Νέα Υόρκη» και τον κατηγόρησε ότι, όπως και ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν, επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τα δικά του προβλήματα «επιτιθέμενος στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους, της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή». Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, κατηγόρησε τον Μαμντάνι ότι υποκινεί την εχθρότητα κατά του Ισραήλ αντί να αντιμετωπίσει την άνοδο του αντισημιτισμού στη Νέα Υόρκη, διαμηνύοντας ότι ο Νετανιάχου θα μεταβεί κανονικά στη Γενική Συνέλευση και θα μιλήσει ενώπιον των κρατών-μελών.

Στη διαμάχη παρενέβη τη Δευτέρα (20/7) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο Truth Social έσπευσε να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού επί αμερικανικού εδάφους.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί, με κανέναν τρόπο, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πολεμά την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία δολοφόνησε πρόσφατα 52.000 αθώους διαδηλωτές και επί 47 χρόνια σκοτώνει Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους. Αυτοί που πρέπει να συλληφθούν είναι όσοι οδήγησαν το Ιράν σε αυτή την πρωτοφανή σπείρα θανάτου και καταστροφής, κάτι που έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια από προηγούμενους προέδρους», έγραψε ο Τραμπ, προσφέροντας πλήρη πολιτική κάλυψη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

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