Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πρόταση για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία προβλέπει δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, έχουν καταθέσει διαμεσολαβητές στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να επανέλθει σε ισχύ η προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Εσκαντάρ Μομενί, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα (20/7) το Πακιστάν, το οποίο διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του πακιστανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ιρανός υπουργός πρόκειται να πραγματοποιήσει επαφές με Πακιστανούς αξιωματούχους στην πρωτεύουσα της χώρας. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε εάν η επίσκεψη σχετίζεται άμεσα με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι οι έμμεσες διπλωματικές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω διαμεσολαβητών, εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, παρά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικό έδαφος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υποστήριξε ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «ολοκληρωτικό» πόλεμο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας παράλληλα για τις επιπτώσεις που θα έχει η σύγκρουση στην ιρανική οικονομία.

«Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, προσθέτοντας πως οι Ιρανοί πρέπει να «αποδεχθούν τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης», σύμφωνα με δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της ιρανικής προεδρίας.