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Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:39 - 20 Ιουλ 2026

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Τράπεζα ανακηρύχθηκε ως Best Investment Bank for Financing Solutions, για την Ελλάδα, από τον διεθνούς φήμης εκδοτικό οργανισμό Euromoney.

Πρόκειται για μία σημαντική διάκριση, καθώς τα Euromoney Awards of Excellence 2026 αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την αριστεία στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που κερδίζει η Εθνική Τράπεζα τη συγκεκριμένη διάκριση.

Αναλυτικότερα, η Εθνική Τράπεζα αξιολογήθηκε ως η «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής για Χρηματοδοτήσεις», στη βάση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, καινοτόμων, επιδραστικών ή σημαντικών συμφωνιών χρηματοδότησης συγχωνεύσεων και εξαγορών, χρηματοδότησης μεγάλων επενδύσεων, δομημένης χρηματοδότησης και άλλων πολύπλοκων και καινοτόμων χρηματοδοτικών σχημάτων.

Η διάκριση της Εθνικής Τράπεζας ως Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αναγνωρίζει τη στρατηγική εξέλιξη της Διεύθυνσης Ειδικών Πιστοδοτήσεων (Structured Financing) σε μία από τις πλέον δυναμικές πλατφόρμες δόμησης και υλοποίησης σύνθετων χρηματοδοτικών λύσεων στην ελληνική αγορά, με ολοένα και ισχυρότερη διεθνή παρουσία.

Η Διεύθυνση Ειδικών Πιστοδοτήσεων (Structured Financing) έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Corporate & Investment Banking της Τράπεζας, συμβάλλοντας διαχρονικά στα αποτελέσματά του. Το 2025 αποτέλεσε μια ακόμα χρονιά-ορόσημο, καθώς η ενσωμάτωση του International Loan Capital Markets ως πέμπτου πυλώνα, επιπλέον των τομέων Ενέργειας, Υποδομών, Ακινήτων και Leveraged Acquisition Finance για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, σηματοδότησε τη μετάβαση από ένα κυρίως εγχώριο λειτουργικό μοντέλο εξειδικευμένων πιστοδοτήσεων structured financing σε μια πλατφόρμα με ισχυρό διεθνή προσανατολισμό. Παράλληλα, το booking centre της Κύπρου εξελίχθηκε σε κέντρο υλοποίησης διεθνών συναλλαγών, ενώ η Τράπεζα προχώρησε στην προετοιμασία της πλήρους λειτουργίας του νέου καταστήματός της στο Ριάντ, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία.

Ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που για δεύτερη συνεχή χρονιά, ένας τόσο σημαντικός θεσμός όπως το Euromoney αναγνωρίζει τις επιτυχίες μας στον χώρο του Structured Financing. Η δόμηση σύνθετων συναλλαγών, η άρτια εκτέλεσή τους μέσα στο απαιτούμενο χρονoδιάγραμμα, αλλά και η παροχή λύσεων αντιστάθμισης κινδύνου, συνθέτουν το πλέγμα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας σε κλάδους όπως το Real Estate, την Ενέργεια, τις Παραχωρήσεις, καθώς και τις Χρηματοδοτήσεις Εξαγορών. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Καινοτομία, στη γρήγορη και απρόσκοπτη Εκτέλεση των Συναλλαγών και κυρίως στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας».

Η κ. Αργυρώ Μπανίλα, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ειδικών Πιστοδοτήσεων (Structured Financing) & Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η νέα αυτή σημαντική διεθνής διάκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Structured Financing της Εθνικής Τράπεζας και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις ολοένα πιο σύνθετες χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών της. Ιδιαίτερα για τη φετινή διάκριση, αισθανόμαστε βαθιά ευγνωμοσύνη προς τους εγχώριους και διεθνείς πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν – στις περισσότερες περιπτώσεις κατ’ αποκλειστικότητα – την υλοποίηση καινοτόμων και πρωτοποριακών συναλλαγών, πολλές από τις οποίες υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Η εμπιστοσύνη τους αποτελεί για εμάς την ισχυρότερη επιβράβευση και τη μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη να εξελισσόμαστε διαρκώς δίπλα τους».

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