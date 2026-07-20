Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (20/7) ότι το Ιράν θα «πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης και των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει για αυτή την απώλεια πολλές φορές περισσότερο», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Πρόσθεσε ότι η σχετική εντολή έχει ήδη διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, καθώς και σε όλους τους ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ήρθε την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, με τις περισσότερες επιθέσεις να επικεντρώνονται στο νότιο τμήμα της χώρας. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων και βάσεων σε διάφορες χώρες της περιοχής, τις οποίες υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός.

Το Πεντάγωνο έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών μέσα στο Σαββατοκύριακο: δύο σε στρατιωτική βάση στην Ιορδανία και ενός στο βόρειο Ιράκ.

Η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών σημειώνεται παρά το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

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