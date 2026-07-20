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Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους
Ανακοινώσεις
19:45 - 20 Ιουλ 2026

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Reporter.gr Newsroom
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Η Bally’s Intralot Α.Ε. (δ.τ. «Bally’s Intralot», η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 29.5.2026 ανακοίνωσής της για τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €30 εκ. από αποθεματικά τα οποία σχηματίστηκαν τα προηγούμενα έτη από λήψη ενδοομιλικών μερισμάτων, γνωστοποιεί ότι με βάση τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, το τελικό μικτό ποσό ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,0162618918. Σημειώνεται ότι 22.998.878 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί σε αυτές, προσαυξάνει, κατ΄ άρθρο 50 Ν. 4548/2018, το ποσό του μερίσματος, ανά μετοχή, που διανέμεται στις λοιπές μετοχές.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία των ανωτέρω, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει σε €0,0154487972 ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι:

Από την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος). Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (record date). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς (πληρώτριας τράπεζας), ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανούντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.

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