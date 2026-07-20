Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Συνάντηση με δημάρχους της Β΄ Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής είχε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη:

«Πήρα την πρωτοβουλία να συναντηθούμε με αυτοδιοικητικούς παράγοντες της Κεντρικής Μακεδονίας και του νομού της Θεσσαλονίκης, γιατί υπάρχει ένα κρίσιμο νομοσχέδιο μπροστά μας. Είναι ένα ακόμα παράδειγμα που αποδεικνύει περίτρανα ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση συναινέσεων, διαλόγου, διαβούλευσης για κορυφαία ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

Είδατε τι έγινε και πριν από μερικές εβδομάδες με το νομοσχέδιο, το οποίο κυρίως αφορούσε την εκλογική διαδικασία των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και άλλα θέματα πολύ σημαντικά για την οικονομική διαχείριση των Δήμων και τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν στους πολίτες.

Τώρα λοιπόν έχουμε ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι απέναντι και στη φιλοσοφία που η ίδια η κυβέρνηση είχε καθορίσει με τον προηγούμενο Κώδικα που είχαν ψηφίσει ως κυβέρνηση και όπου προβλεπόταν ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται οικειοθελώς και όχι υποχρεωτικά. Τώρα έρχονται και νομοθετούν απέναντι σε αυτά, που ήδη είχαν νομοθετήσει και χωρίς διαβούλευση.

Ήθελα, λοιπόν ,να κουβεντιάσουμε για να βρούμε έναν τρόπο αντίδρασης. Εσείς πλέον καταλαβαίνετε ότι σας αντιμετωπίζουν ως κομπάρσους σε ένα πυλώνα της δημοκρατίας, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν μπορεί χωρίς διαβούλευση και συζήτηση να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες, διότι έρχεστε εσείς μετά να γίνετε ο κυματοθραύστης των επιπτώσεων των αποφάσεων της εκάστοτε κυβέρνησης.

Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια νοοτροπία που περιφρονεί την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφρονεί τους δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνεται για πολλοστή φορά και πρέπει να υπάρχει ένα ηχηρό μήνυμα.

Πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες αντίδρασης. Δεν μπορεί συνεχώς να νομοθετεί η κυβέρνηση ερήμην των τοπικών κοινωνιών.

Το Μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύεται ένα περίκλειστο σύστημα εξουσίας, που θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών. Αυτό, νομίζω, πρέπει να σταματήσει, διότι είστε δημοκρατικά εκλεγμένοι και καθημερινά απολογείστε στους δημότες σας.

Το θέμα της διαχείρισης υδάτων δεν είναι ένα επιμέρους θέμα. Μαζί με την ενέργεια είναι τα δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν και την ανθεκτικότητα, αλλά και τη βιωσιμότητα των Δήμων. Είδαμε τα αποτελέσματα της ενεργειακής διαχείρισης της πράσινης μετάβασης εις βάρος των τοπικών κοινωνιών -και στην παραγωγή και στην αυτοδιοίκηση. Έχω πει πολλές φορές ότι υπονόμευσαν τον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων νομοθετικά, υπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα που ήθελαν ένα ειδικό καθεστώς κατανομής του ενεργειακού χώρου κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντά τους. Το βλέπουμε τώρα και στη διαχείριση υδάτων.

Γι' αυτό πρέπει τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα και η ΚΕΔΕ να αντιδράσουν σε αυτή τη συνεχιζόμενη πρακτική που υπονομεύει και το παρόν και το μέλλον των δήμων και των τοπικών κοινωνιών».

Στη συνάντηση παρέστησαν ο δήμαρχος Βόλβης Δ. Λιάμας, ο δήμαρχος Θερμαϊκού Θ. Τζέκος, ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, η δήμαρχος Λαγκαδά Ν. Ανδρεάδου, ο δήμαρχος Χαλκηδόνας Σ. Αναγνωστόπουλος, ο δήμαρχος Κασσανδρείας Μ. Παπαστεφάνου καθώς και εκπρόσωποι των δημάρχων Πυλαίας – Χορτιάτη, Πολυγύρου και Ωραιοκάστρου.