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Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
16:56 - 20 Ιουλ 2026

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα (20/7), καθώς οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν διακυμάνσεις ως αντίδραση στο τελευταίο κύμα στρατιωτικών ανταλλαγών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Παράλληλα, οι μετοχές των εταιρειών παραγωγής ημιαγωγών σημείωσαν σημαντικά κέρδη, προσφέροντας στήριξη στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές.    

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,12% στις 52.206,87 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,56% στις 7.499,71 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,85% στις 25.734,60 μονάδες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας την ένατη συνεχόμενη ημέρα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε έως τα μέσα της συνεδρίασης στο Λονδίνο, όταν ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής διευθέτησης της κρίσης.

Ο Μπαγκαεΐ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, παρά τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις, συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαμεσολαβητών και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών μπορούν να προχωρήσουν, εφόσον βασίζονται στα εθνικά συμφέροντα.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του αμερικανικού αργού πετρελαίου διαμορφώνονται σχεδόν αμετάβλητα, κοντά στα 82 δολάρια ανά βαρέλι, ανατρέποντας τα αρχικά κέρδη της ημέρας. Αντίστοιχα, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent υποχώρησε από τα υψηλά επίπεδα που είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια της νύχτας και διαπραγματευόταν με οριακή άνοδο, κοντά στα 88 δολάρια ανά βαρέλι.

«Οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε ουσιαστική κλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα με την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Αν αυτή η εκτίμηση αποδειχθεί σωστή, τότε κάποια μορφή διπλωματικής λύσης θεωρείται αναπόφευκτη», ανέφερε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Σημαντική ώθηση στην αγορά έδωσαν οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, οι οποίες επιχείρησαν να ανακτήσουν μέρος των μεγάλων απωλειών που είχαν καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα.

Το ETF VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχύεται κατά περισσότερο από 2%. Η Micron Technology ηγείται της ανόδου με κέρδη περίπου 5%, ενώ η Astera Labs σημειώνει επίσης άνοδο 5%. Η Teradyne ενισχύεται πάνω από 6%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) καταγράφει κέρδη άνω του 4%.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ είχαν ολοκληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες, καθώς η πίεση στις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα. Το SMH κατέγραψε την τρίτη πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες τέσσερις.

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