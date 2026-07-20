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Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα
Ναυτιλία
22:03 - 20 Ιουλ 2026

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Reporter.gr Newsroom
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Δύο τάνκερ ελληνικών συμφερόντων ήταν μεταξύ των πλοίων που επλήγησαν το Σαββατοκύριακο από ουκρανική επίθεση με drones, ενώ βρίσκονταν σε τερματικό σταθμό φόρτωσης αργού πετρελαίου στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, κοντά στο Νοβοροσίσκ.

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Nissos Ios της Kyklades Maritime, συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου, καθώς και για πλοίο της Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου.

Η επίθεση σημειώθηκε στον τερματικό σταθμό της Caspian Pipeline Consortium (CPC), όπου καταλήγει αγωγός μεταφοράς πετρελαίου από το Καζακστάν. Το αργό που διακινείται μέσω της συγκεκριμένης υποδομής περιλαμβάνει και ποσότητες ρωσικής προέλευσης.

Η CPC αποτελεί διεθνή κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, και μεγάλες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες.

Σύμφωνα με τις αρχές του Καζακστάν, οι εγκαταστάσεις του τερματικού σταθμού δεν υπέστησαν ζημιές, ωστόσο οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου ανεστάλησαν προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της κατάστασης.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν ανέφερε ότι η χώρα διατηρεί όλα τα δικαιώματά της βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διεκδίκησης αποζημιώσεων για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν.

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