Η S&P υποβάθμισε τη Γαλλία στο A+ λόγω χρέους

Η S&P Global Ratings προχώρησε σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας, τη στιγμή που η αποδυναμωμένη μειοψηφική κυβέρνηση δυσκολεύεται να περάσει μέτρα για τον περιορισμό του αυξανόμενου δημόσιου χρέους.

Σε μια αιφνιδιαστική ενέργεια, ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε τη Γαλλία από AA- σε A+, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη «υψηλή αβεβαιότητα» γύρω από τα δημοσιονομικά της, παρά την πρόσφατη κατάθεση του προϋπολογισμού για το 2025.

Η νέα αυτή αξιολόγηση σημαίνει ότι η Γαλλία έχει πλέον χάσει την κατηγορία ΑΑ από δύο εκ των τριών μεγάλων οίκων αξιολόγησης μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός μήνα — εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει ορισμένα επενδυτικά ταμεία, με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια τοποθετήσεων, σε αναγκαστικές πωλήσεις γαλλικών ομολόγων.