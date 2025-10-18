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Η S&amp;P υποβάθμισε τη Γαλλία στο A+ λόγω χρέους
Ειδήσεις
09:06 - 18 Οκτ 2025

Η S&P υποβάθμισε τη Γαλλία στο A+ λόγω χρέους

Reporter.gr Newsroom
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Η S&P Global Ratings προχώρησε σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας, τη στιγμή που η αποδυναμωμένη μειοψηφική κυβέρνηση δυσκολεύεται να περάσει μέτρα για τον περιορισμό του αυξανόμενου δημόσιου χρέους. 

Σε μια αιφνιδιαστική ενέργεια, ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε τη Γαλλία από AA- σε A+, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη «υψηλή αβεβαιότητα» γύρω από τα δημοσιονομικά της, παρά την πρόσφατη κατάθεση του προϋπολογισμού για το 2025.

Η νέα αυτή αξιολόγηση σημαίνει ότι η Γαλλία έχει πλέον χάσει την κατηγορία ΑΑ από δύο εκ των τριών μεγάλων οίκων αξιολόγησης μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός μήνα — εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει ορισμένα επενδυτικά ταμεία, με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια τοποθετήσεων, σε αναγκαστικές πωλήσεις γαλλικών ομολόγων.

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