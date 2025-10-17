ΔΝΤ: Ανάπτυξη έως 3% στην ΕΕ με μικρές μεταρρυθμίσεις εντός δεκαετίας

Ο Άλφρεντ Κάμερ, επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η ΕΕ χρειάζεται να εφαρμόσει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό μεταρρυθμίσεων για να ενισχύσει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και να διασφαλίσει τη συνέχιση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.

Όπως ανέφερε, «σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε κάποιες μικρές μεταρρυθμίσεις που αποκαλούμε “προκαταβολή” και οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του ΑΕΠ περίπου κατά 3% μέσα σε 10 χρόνια».

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, την ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, την εναρμόνιση του πτωχευτικού δικαίου μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και την αύξηση της συμμετοχής των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταμείων σε ευρωπαϊκά κεφάλαια κινδύνου.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, το ΑΕΠ της ΕΕ αυξήθηκε κατά 1% το 2024, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει επιτάχυνση της ανάπτυξης το 2025 στο 1,1% και το 2026 στο 1,5%.

Η ΕΕ, σύμφωνα με τον Κάμερ, θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη και να αντισταθμίσει τους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα καταργώντας εσωτερικά εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ των 27 χωρών της, τα οποία έχουν επίδραση ισοδύναμη με δασμούς 44% για τα αγαθά και 110% για τις υπηρεσίες.

Ο Κάμερ επεσήμανε επίσης ότι οι ΗΠΑ ηγούνται στην καινοτομία αλλά δεν ξεχωρίζουν στην παραγωγή, ενώ η Κίνα είναι εξαιρετική στην παραγωγή και καλύπτει το κενό στην καινοτομία. Η Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, διαθέτει ισχυρές βάσεις και στις δύο περιοχές και πρέπει να συνδέσει τις δυνάμεις της σε κάθε χώρα και να τις αξιοποιήσει μέσω της ενιαίας αγοράς, που αποτελεί τη μεγάλη της δύναμη.