«Βουτιά» άνω του 2% για τον χρυσό μετά τα ιστορικά υψηλά ελέω Τραμπ

Έτσι, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 2,6%, φτάνοντας τα 4.211,48 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 4.378,69 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού για τον Δεκέμβριο μειώθηκαν κατά 2,1%, φτάνοντας στα 4.213,30 δολάρια.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο χρυσός σημείωνε διαδοχικά ρεκόρ. Παράλληλα, ο δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,1%.

Νωρίτερα, ο χρυσός βρισκόταν σε τροχιά για τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη του από τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν είχε καταρρεύσει η Lehman Brothers. Οι ανησυχίες λόγω της αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας επηρεάσαν την αγορά, αλλά οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι τα τρέχοντα επίπεδα δασμών δεν είναι βιώσιμα και επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, φάνηκαν να ηρεμούν την κατάσταση.

«Ο πιο συμφιλιωτικός τόνος του Τραμπ έχει μειώσει την ένταση στις αγορές πολύτιμων μετάλλων», δήλωσε ο Tai Wong, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Ο χρυσός, που έχει αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο φέτος, σημείωσε αύξηση άνω του 64%, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, των αγορών από κεντρικές τράπεζες και της φυγής των επενδυτών από το δολάριο. Επίσης, οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενίσχυσαν περαιτέρω το πολύτιμο μέταλλο.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 5,6% φτάνοντας τα 51,20 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε φτάσει στα 54,47 δολάρια, ενώ η πλατίνα σημείωσε πτώση 6,1% στα 1.607,85 δολάρια και το παλλάδιο κατέγραψε απώλειες 7,9%, φτάνοντας τα 1.485,50 δολάρια.