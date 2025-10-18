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Πορτογαλία: Ανεξέλεγκτη άνοδος τιμών κατοικιών – Η μεγαλύτερη αύξηση από το 1988
Ειδήσεις
10:05 - 18 Οκτ 2025

Πορτογαλία: Ανεξέλεγκτη άνοδος τιμών κατοικιών – Η μεγαλύτερη αύξηση από το 1988

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές των ακινήτων στην Πορτογαλία σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο που έχει καταγραφεί ποτέ, επιδεινώνοντας την ήδη υπάρχουσα στεγαστική κρίση και εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση να δράσει.

Το Σεπτέμβριο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης από το 1988, όταν άρχισε η καταγραφή των στοιχείων από την Confidencial Imobiliário, μια ανεξάρτητη βάση δεδομένων της Πορτογαλίας. Η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στην ηπειρωτική Πορτογαλία έφτασε τα 2.885 ευρώ, αυξημένη από τα 1.573 ευρώ το 2020.

Η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη τιμή της στέγασης έχει γίνει ένα κρίσιμο ζήτημα για τον πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο. Η κυβέρνηση του ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα διαθέσει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2026 για την καταπολέμηση της κρίσης, ενώ παράλληλα σκοπεύει να μειώσει τη φορολογία εισοδήματος, προκειμένου να ελαφρύνει το βάρος για τα νοικοκυριά, σε μια από τις φτωχότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Επιπλέον, τον προηγούμενο μήνα, η κυβέρνηση εξασφάλισε δάνειο ύψους 1,34 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να κατασκευάσει και να ανακαινίσει περίπου 12.000 κατοικίες σε όλη την Πορτογαλία, οι οποίες θα διατίθενται προς ενοικίαση σε προσιτές τιμές.

Η αυξανόμενη ζήτηση από ξένους αγοραστές, σε συνδυασμό με την έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, συνεχίζουν να ενισχύουν την αύξηση των τιμών. Η κοινωνική στέγαση στην Πορτογαλία αντιστοιχεί μόνο στο 2% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος, ποσοστό που είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.

Η ετήσια αύξηση του Σεπτεμβρίου ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί μόλις ένα μήνα νωρίτερα, όταν οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 21,6%, ξεπερνώντας ένα όριο που είχε παραμείνει αμετάβλητο για πάνω από 30 χρόνια.

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