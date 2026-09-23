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Κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ στην Ελλάδα «καίει» το 4,7% του μισθού
Οικονομία
10:55 - 23 Σεπ 2026

Κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ στην Ελλάδα «καίει» το 4,7% του μισθού

Reporter.gr Newsroom
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Στοιχεία του ιστότοπου Globalpetrolprices δίνουν μία καλή εικόνα για την πραγματική επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ένας οδηγός που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα χρειάζεται να διαθέσει το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών του για να αγοράσει 40 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης.

Μόνο για ένα γέμισμα λοιπόν του ρεζερβουάρ ο Έλληνας και η Ελληνίδα οδηγός πληρώνει το 4,7% του μηνιαίου εισοδήματος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία είναι 2,9% και στη Γερμανία 2,3%.

Προφανώς, λοιπόν το πρόβλημα είναι η αγοραστική δύναμη. Πιο «βαρύς» είναι ο λογαριασμός μόνο για τους οδηγούς σε Βουλγαρία (5,1%) και Ρουμανία (5,3%).

Ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση τις τιμές της αμόλυβδης στις 14 Σεπτεμβρίου και στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως μέτρο του εισοδήματος, ενώ η έρευνα καλύπτει περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως.

Σε παγκόσμιο επίπεδο και με βάση τις απόλυτες τιμές της 14ης Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα ήταν η 15η ακριβότερη χώρα στην αμόλυβδη μεταξύ περισσότερων από 150 χωρών, ενώ στο ντίζελ βρισκόταν στην 24η θέση.

Να σημειωθεί επιπλέον ότι από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι, σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2026 οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά 16,2% ενώ συνολικά στην ΕΕ κατά 23,8%.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 11:54
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