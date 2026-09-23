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Ο Πέτσας πήρε τη σκυτάλη: Στο χέρι του πρωθυπουργού να κόψει τους «καβαλημένους»
Πολιτική
12:28 - 23 Σεπ 2026

Ο Πέτσας πήρε τη σκυτάλη: Στο χέρι του πρωθυπουργού να κόψει τους «καβαλημένους»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Πήρε θάρρος από τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για τους «καβαλημένους» υπουργούς ο Στέλιος Πέτσας και έριξε το μπαλάκι στον πρωθυπουργό.

Μιλώντας την Τετάρτη στα Παραπολιτικά ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας σε πολλά στελέχη του κρατικού μηχανισμού και υποστήριξε ότι είναι στο χέρι του πρωθυπουργού να κόψει αυτά τα φαινόμενα.

Θυμίζουμε πως η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε ανοιχτά την Τρίτη (22/9) για υπουργούς του Μητσοτάκη που έχουν καβαλήσει το καλάμι και καλό θα είναι να... μαζευτούν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αλλά και ο Παύλος Μαρινάκης είναι οι πιθανότεροι αποδέκτες του μηνύματος της Ντόρας.

Βέβαια, ο Πέτσας έχει κι άλλον «αγαπημένο» που δεν είναι άλλος από τον Άκη Σκέρτσο και έτσι το δικό του μήνυμα είναι προς Μαξίμου μεριά...

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