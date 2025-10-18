ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιταλία: Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας από την DBRS – Η καλύτερη αξιολόγηση από το 2018
Ειδήσεις
10:15 - 18 Οκτ 2025

Ιταλία: Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας από την DBRS – Η καλύτερη αξιολόγηση από το 2018

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ιταλία απέκτησε ξανά την υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση από μεγάλους οίκους αξιολόγησης από το 2018, μετά την αναβάθμιση της από τη Morningstar DBRS, η οποία επαίνεσε τις κυβερνητικές προσπάθειες περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η αναβάθμιση αποτελεί επιτυχία για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, καθώς η χώρα βαθμολογείται πλέον με A (low) και σταθερή προοπτική. Αυτή η βαθμολογία είναι τέσσερα σκαλοπάτια πάνω από την κατηγορία "junk" και σηματοδοτεί το τέλος μιας χρονιάς αναμονής με τάση προς αναβάθμιση.

Η αναβάθμιση αντανακλά την άποψη ότι η μείωση των ευπαθειών στον τραπεζικό τομέα και η βελτίωση του εξωτερικού τομέα έχουν ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ιταλικής οικονομίας, ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση αναμένεται να συνεχιστεί, βοηθώντας τουλάχιστον στη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τη DBRS.

Η τελευταία φορά που η Ιταλία είχε τόσο υψηλή αξιολόγηση από τους οργανισμούς που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ για την αποτίμηση εγγυήσεων ήταν πριν από την πανδημία, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Τζουζέπε Κόντε. Η DBRS δεν είχε βαθμολογήσει τη χώρα σε αυτό το επίπεδο από το 2017.

Αντίθετα, η Γαλλία αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να επιτύχει πολιτική συναίνεση για μια βιώσιμη πορεία των δημόσιων οικονομικών, κάτι που προκαλεί ανησυχία στις αγορές. «Η Ιταλία επέστρεψε στην κατηγορία Α, και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι, σχολιάζοντας την αναβάθμιση. «Αυτό είναι το αποτέλεσμα τριών χρόνων συνεχούς δουλειάς από την κυβέρνηση».

Η Μελόνι, η πρωθυπουργός με τη μεγαλύτερη θητεία από την εποχή του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, έχει προσφέρει πολιτική σταθερότητα ενώ ταυτόχρονα διατηρεί δημοσιονομική αυστηρότητα. Το έλλειμμα της Ιταλίας αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ ήδη από φέτος, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης αποσκοπεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο, ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει τα μεσαία εισοδήματα από φορολογικά βάρη, σύμφωνα με τις προεκλογικές υποσχέσεις της Μελόνι. Το πιο πρόσφατο μέτρο περιλαμβάνει μείωση του φόρου εισοδήματος από 35% σε 33% για εισοδήματα από 28.001 έως 50.000 ευρώ, με κόστος περίπου 9 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας.

«Η Ιταλία είναι σε πορεία να πετύχει δύο συνεχόμενα έτη καλύτερων από το αναμενόμενο δημοσιονομικών αποτελεσμάτων έως το 2025, χάρη σε ισχυρότερη φορολογική είσπραξη και έλεγχο δαπανών», ανέφερε η DBRS. Παρά τη βραδύτερη ανάπτυξη και τις αυξανόμενες πιέσεις δαπανών μεσοπρόθεσμα, η σταθερότητα και το ιστορικό της κυβέρνησης προσδίδουν αξιοπιστία στο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, καθώς η οικονομία ενδέχεται να καταγράψει για ακόμη μία χρονιά χαμηλή ανάπτυξη, με την κυβέρνηση να προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,5% για το 2025. Το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, αναμένεται να κορυφωθεί το 2027 στο 138,5% του ΑΕΠ.

Παρόλα αυτά, η σταθερότητα και οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις υπό την κυβέρνηση Μελόνι έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το spread μεταξύ των ιταλικών 10ετών ομολόγων και των γερμανικών έχει μειωθεί σημαντικά από πάνω από 220 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο του 2022, σε περίπου 80 μονάδες βάσης σήμερα. Στις αρχές του 2025, το spread ήταν περίπου 115 μονάδες βάσης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δύο μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης, S&P Global Ratings και Fitch Ratings, προχώρησαν σε αναβάθμιση της Ιταλίας, με την S&P να το κάνει τον Απρίλιο και την Fitch τον Σεπτέμβριο. Τώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Moody’s, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει την αξιολόγησή της στις 21 Νοεμβρίου. Η Moody’s είναι ο μόνος οίκος που εξακολουθεί να διατηρεί την Ιταλία μόλις μία βαθμίδα πάνω από την κατηγορία «σκουπίδια», αν και με θετική προοπτική.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισπανία: Ρεκόρ απασχόλησης με «όχημα» τη νομιμοποίηση μεταναστών
Ειδήσεις

Ισπανία: Ρεκόρ απασχόλησης με «όχημα» τη νομιμοποίηση μεταναστών

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος
Ειδήσεις

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης
Οικονομία

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
05/08/2026 - 09:10

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/08/2026 - 09:00

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 08:49

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πατάει ξανά γκάζι – Επιστρέφει η αισιοδοξία μετά από μήνες κρίσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:32

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή πυραυλική επίθεση

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:15

Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:09

Πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις για έκτη ημέρα – Στο επίκεντρο Ψάθα και Λούμπα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:02

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι «ανοίγουν» τα Στενά του Ορμούζ – Έντονη διπλωματική κινητικότητα

Υγεία
05/08/2026 - 08:00

Έρευνα: Η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Ειδήσεις
05/08/2026 - 07:57

Πίσω από τον πόλεμο FIFA-UEFA: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Ινφαντίνο-Τσέφεριν

Magazino
05/08/2026 - 07:34

Συγγραφέας κινδυνεύει να χάσει συμφωνία $2 εκατ. λόγω ανησυχιών για τη χρήση AI στο βίβλιο του

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 23:03

Καλοκαιρινό πανηγύρι στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και τη βουτιά του πετρελαίου

Ειδήσεις
04/08/2026 - 22:30

Ουκρανία: Ο πρώην αρχηγός του στρατού «φρενάρει» τις προσδοκίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Αυτοδιοίκηση
04/08/2026 - 22:00

Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει

Magazino
04/08/2026 - 21:30

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τη φωτιά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 21:13

Μυστράς: Χειροπέδες σε 55χρονο για την υπόθεση «εξαφάνισης» του πατέρα του - Το παρασκήνιο

Εμπορεύματα
04/08/2026 - 21:00

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:30

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ