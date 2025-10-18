Ιταλία: Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας από την DBRS – Η καλύτερη αξιολόγηση από το 2018

Η Ιταλία απέκτησε ξανά την υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση από μεγάλους οίκους αξιολόγησης από το 2018, μετά την αναβάθμιση της από τη Morningstar DBRS, η οποία επαίνεσε τις κυβερνητικές προσπάθειες περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η αναβάθμιση αποτελεί επιτυχία για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, καθώς η χώρα βαθμολογείται πλέον με A (low) και σταθερή προοπτική. Αυτή η βαθμολογία είναι τέσσερα σκαλοπάτια πάνω από την κατηγορία "junk" και σηματοδοτεί το τέλος μιας χρονιάς αναμονής με τάση προς αναβάθμιση.

Η αναβάθμιση αντανακλά την άποψη ότι η μείωση των ευπαθειών στον τραπεζικό τομέα και η βελτίωση του εξωτερικού τομέα έχουν ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ιταλικής οικονομίας, ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση αναμένεται να συνεχιστεί, βοηθώντας τουλάχιστον στη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τη DBRS.

Η τελευταία φορά που η Ιταλία είχε τόσο υψηλή αξιολόγηση από τους οργανισμούς που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ για την αποτίμηση εγγυήσεων ήταν πριν από την πανδημία, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Τζουζέπε Κόντε. Η DBRS δεν είχε βαθμολογήσει τη χώρα σε αυτό το επίπεδο από το 2017.

Αντίθετα, η Γαλλία αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να επιτύχει πολιτική συναίνεση για μια βιώσιμη πορεία των δημόσιων οικονομικών, κάτι που προκαλεί ανησυχία στις αγορές. «Η Ιταλία επέστρεψε στην κατηγορία Α, και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι, σχολιάζοντας την αναβάθμιση. «Αυτό είναι το αποτέλεσμα τριών χρόνων συνεχούς δουλειάς από την κυβέρνηση».

Η Μελόνι, η πρωθυπουργός με τη μεγαλύτερη θητεία από την εποχή του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, έχει προσφέρει πολιτική σταθερότητα ενώ ταυτόχρονα διατηρεί δημοσιονομική αυστηρότητα. Το έλλειμμα της Ιταλίας αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ ήδη από φέτος, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης αποσκοπεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο, ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει τα μεσαία εισοδήματα από φορολογικά βάρη, σύμφωνα με τις προεκλογικές υποσχέσεις της Μελόνι. Το πιο πρόσφατο μέτρο περιλαμβάνει μείωση του φόρου εισοδήματος από 35% σε 33% για εισοδήματα από 28.001 έως 50.000 ευρώ, με κόστος περίπου 9 δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας.

«Η Ιταλία είναι σε πορεία να πετύχει δύο συνεχόμενα έτη καλύτερων από το αναμενόμενο δημοσιονομικών αποτελεσμάτων έως το 2025, χάρη σε ισχυρότερη φορολογική είσπραξη και έλεγχο δαπανών», ανέφερε η DBRS. Παρά τη βραδύτερη ανάπτυξη και τις αυξανόμενες πιέσεις δαπανών μεσοπρόθεσμα, η σταθερότητα και το ιστορικό της κυβέρνησης προσδίδουν αξιοπιστία στο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, καθώς η οικονομία ενδέχεται να καταγράψει για ακόμη μία χρονιά χαμηλή ανάπτυξη, με την κυβέρνηση να προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,5% για το 2025. Το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, αναμένεται να κορυφωθεί το 2027 στο 138,5% του ΑΕΠ.

Παρόλα αυτά, η σταθερότητα και οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις υπό την κυβέρνηση Μελόνι έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το spread μεταξύ των ιταλικών 10ετών ομολόγων και των γερμανικών έχει μειωθεί σημαντικά από πάνω από 220 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο του 2022, σε περίπου 80 μονάδες βάσης σήμερα. Στις αρχές του 2025, το spread ήταν περίπου 115 μονάδες βάσης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δύο μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης, S&P Global Ratings και Fitch Ratings, προχώρησαν σε αναβάθμιση της Ιταλίας, με την S&P να το κάνει τον Απρίλιο και την Fitch τον Σεπτέμβριο. Τώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Moody’s, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει την αξιολόγησή της στις 21 Νοεμβρίου. Η Moody’s είναι ο μόνος οίκος που εξακολουθεί να διατηρεί την Ιταλία μόλις μία βαθμίδα πάνω από την κατηγορία «σκουπίδια», αν και με θετική προοπτική.