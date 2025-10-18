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«Ναι» της Αυστρίας για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Συνεδρίαση Ευρωπαίων ΥΠΕΞ τη Δευτέρα (20/10)
Ειδήσεις
17:35 - 18 Οκτ 2025

«Ναι» της Αυστρίας για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Συνεδρίαση Ευρωπαίων ΥΠΕΞ τη Δευτέρα (20/10)

Reporter.gr Newsroom
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Η Αυστρία ανακοίνωσε το Σάββατο (18/10) ότι θα συμφωνήσει με το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στην προηγούμενη στάση της και την άρση ενός σημαντικού εμποδίου ενόψει της επικείμενης ψηφοφορίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.  

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένονται να συνεδριάσουν τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο με στόχο την οριστικοποίηση του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία.

Πριν από λίγες εβδομάδες, είχαν προκύψει προβλήματα σχετικά με την ψήφιση του πακέτου, καθώς η Αυστρία ζητούσε από την ΕΕ να ξεπαγώσει κάποια ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για την Raiffeisen Bank International, η οποία είχε πληγεί από τις ρωσικές κυρώσεις. Ωστόσο, οι υπόλοιπες κυβερνήσεις της ΕΕ αντιστάθηκαν σε αυτό το αίτημα. Το νέο πακέτο κυρώσεων απαιτεί ομόφωνη έγκριση από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

«Η Αυστρία υποστηρίζει την συνέχιση της πίεσης στη Ρωσία και θα εγκρίνει το 19ο πακέτο κυρώσεων τη Δευτέρα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του αυστριακού Υπουργείου Εξωτερικών.

Το πακέτο περιλαμβάνει μέτρα σε ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο, όπως η απαγόρευση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027, με την ημερομηνία αυτή να επισπεύδεται σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη για το 2028. Η Σλοβακία έχει εκφράσει επίσης επιφυλάξεις για το ζήτημα, ωστόσο, όπως δήλωσαν τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει επιστολή τη Δευτέρα για να απαντήσει στις ανησυχίες της Σλοβακίας.

Αυτή τη στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβακίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα για σχόλια.

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