Χούθι προς ΕΕ: Δεν θα στοχοποιήσουμε ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Διαβεβαιώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν προτίθενται να στοχοποιήσουν ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα φέρονται να έδωσαν οι Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι, την ώρα που ενισχύουν την παρουσία και τον έλεγχό τους στην περιοχή γύρω από τα στρατηγικής σημασίας Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ, υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν έχουν στόχο να διαταράξουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που επικαλούνται οι Financial Times, σε επιστολή προς την υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της ΕΕ οι Χούθι ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν θα επηρεάσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών.

Η επιστολή και η κατάληψη του λιμανιού Μόκα

Η επιστολή φέρεται να εστάλη στις 10 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που οι Χούθι κατέλαβαν το λιμάνι Μόκα στην Υεμένη.

Ακολούθησε η κατάληψη αρκετών νησιών στην Ερυθρά Θάλασσα και στην περιοχή των Στενών Μπαμπ αλ Μαντέμπ, μετά την απώθηση δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία και συνδέονται με την κυβέρνηση της Υεμένης.

Τα Μπαμπ αλ Μαντέμπ αποτελούν κρίσιμη θαλάσσια δίοδο, καθώς συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και, μέσω αυτού, με τον Ινδικό Ωκεανό.

Επιστρέφουν τα πλοία στη Διώρυγα του Σουέζ

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επαναφέρουν σταδιακά δρομολόγια μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι Financial Times, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Maersk και η CMA CGM, έχουν αυξήσει και πάλι τις διελεύσεις τους από την περιοχή. Σύμφωνα με τη Xeneta, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας έχει ανακάμψει σχεδόν στο 30% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από το 2023.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Maersk, Βίνσεντ Κλερκ, δήλωσε ότι δεν έχει σημειωθεί επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για περισσότερο από έναν χρόνο, παρά την αύξηση των διελεύσεων από το Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

«Δεν υπάρχει πρόθεση στοχοποίησής τους», εκτίμησε, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ σημείωσε ότι οι αποφάσεις για τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά λαμβάνονται καθημερινά, ανάλογα με τις πληροφορίες που προέρχονται από αμερικανικές, βρετανικές και νατοϊκές πηγές.

Ανάλογες διαβεβαιώσεις και προς τις ΗΠΑ

Οι Χούθι έχουν δώσει αντίστοιχες διαβεβαιώσεις και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση του Ομάν μεταξύ της οργάνωσης και της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι οι Χούθι είχαν επικοινωνήσει με την Ουάσιγκτον, μεταφέροντας ότι δεν επιθυμούν να συγκρουστούν με τις ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα διαφορετικό σκηνικό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να εξαλείφουν τις ανησυχίες των ναυτιλιακών εταιρειών για την ασφάλεια των δρομολογίων.

Αυξημένη ανησυχία για τα δεξαμενόπλοια

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα δεξαμενόπλοια, καθώς η νέα επίθεση των Χούθι, η οποία έθεσε τέλος στην εκεχειρία του 2022 με τη Σαουδική Αραβία, έχει εντείνει τις ανησυχίες στον ναυτιλιακό κλάδο.

Οι προβληματισμοί ενισχύονται από την παράλληλη κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, όπου το Ιράν περιορίζει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της σύγκρουσής του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον τελευταίο μήνα, λιγότερα δεξαμενόπλοια έχουν παραλάβει φορτία από το σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού, γεγονός που αποτυπώνει τις διαφορετικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα δεξαμενόπλοια.

Η πρακτική των δεξαμενόπλοιων

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Windward, τα δεξαμενόπλοια συνήθως διέρχονται από τα Μπαμπ αλ Μαντέμπ έχοντας ενεργοποιημένο το GPS και στη συνέχεια το απενεργοποιούν καθώς πλησιάζουν στα σαουδαραβικά λιμάνια.

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τη Windward, αποσκοπεί στην απόκρυψη της προέλευσης των φορτίων.