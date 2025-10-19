Έκκληση Ζελένσκι στη Δύση: «Όχι» στον κατευνασμό της Ρωσίας – Καμία ανταμοιβή στους τρομοκράτες από το Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους διεθνείς συμμάχους του να απορρίψουν κάθε μορφή πολιτικής κατευνασμού απέναντι στη Ρωσία, με φόντο την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν κατόρθωσε να αποσπάσει τη συγκατάθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

«Η Ουκρανία δεν θα δώσει ποτέ στους τρομοκράτες καμία ανταμοιβή για τα εγκλήματά τους και βασιζόμαστε στους εταίρους μας να τηρήσουν αυτή τη στάση», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο Telegram, προτρέποντας τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς συμμάχους του να προχωρήσουν σε «αποφασιστικά μέτρα».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (17/10), ο Ζελένσκι επιδίωξε να εξασφαλίσει πυραύλους Tomahawk — ένα όπλο μεγάλης εμβέλειας (περίπου 1.600 χιλιόμετρα) — ωστόσο δεν έλαβε θετική απάντηση. Ο Τραμπ φέρεται να του εξήγησε ότι «δεν επιθυμεί κλιμάκωση» πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του στη Βουδαπέστη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα (19/10) ότι είναι αναγκαία η άμεση σύγκληση του «Συνασπισμού των Προθύμων», δηλαδή των ευρωπαϊκών χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία: «Χρειαζόμαστε ισχυρές κοινές θέσεις στην Ευρώπη», είπε.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος ενόψει του χειμώνα. Σήμερα, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από δώδεκα τραυματίστηκαν από ρωσικά χτυπήματα στην ανατολική και κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Από πλευράς της, η Ουκρανία συνεχίζει να στοχοποιεί ενεργειακές εγκαταστάσεις εντός ρωσικού εδάφους. Σήμερα, χτύπημα με ουκρανικό drone προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας μονάδας διύλισης της Gazprom στην περιοχή του Όρενμπουργκ, που επεξεργάζεται φυσικό αέριο από το κοίτασμα Καρατσαγκανάκ στο Καζακστάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της ασιατικής χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δυτικές εταιρείες όπως οι Shell, Eni και Chevron διατηρούν πλειοψηφική συμμετοχή στο συγκεκριμένο κοίτασμα, του οποίου η επεξεργασία βασίζεται κυρίως σε ρωσικές υποδομές.

Στο πολεμικό πεδίο, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την κατάληψη δύο ακόμα χωριών στις επαρχίες Ντόνετσκ και Ζαπορίζια. Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν πως αναχαίτισαν δεκάδες drones που εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.