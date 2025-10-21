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Βαρσοβία: Καμία εγγύηση για τη διέλευση Πούτιν από τον πολωνικό εναέριο χώρο
Ειδήσεις
13:31 - 21 Οκτ 2025

Βαρσοβία: Καμία εγγύηση για τη διέλευση Πούτιν από τον πολωνικό εναέριο χώρο

Reporter.gr Newsroom
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Η Βαρσοβία απηύθυνε προειδοποίηση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν θα μπορέσει να περάσει από τον πολωνικό εναέριο χώρο για να μεταβεί στην επικείμενη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.  

Σύμφωνα με τη Βαρσοβία, σε αυτήν την περίπτωση, οι πολωνικές αρχές μπορεί να αναγκαστούν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εναντίον του Πούτιν.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη εξέδωσε το 2023 ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου για την αρπαγή εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία και τη μεταφορά τους στη Ρωσία.

Σημειώνεται ότι η Μόσχα δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τη δικαιοδοσία του και αρνείται τις κατηγορίες.

«Καμία εγγύηση», δήλωσε το πολωνικό ΥΠΕΞ

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι κάποιο ανεξάρτητο πολωνικό δικαστήριο δεν θα διατάξει την κυβέρνηση να αναγκάσει το αεροπλάνο να προσγειωθεί για να παραδοθεί ο ύποπτος στο δικαστήριο στη Χάγη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ραντοσλάβ Σικόρσκι στο Radio Rodzina, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι το διεθνές ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ υποχρεώνει τα δικαστήρια των χωρών μελών να προχωρήσουν στη σύλληψη του Πούτιν αν βρεθεί στο έδαφός τους.

«Πιστεύω ότι η ρωσική πλευρά το γνωρίζει αυτό. Και, κατά συνέπεια, αν αυτή η συνάντηση κορυφής είναι να πραγματοποιηθεί, ελπίζω με τη συμμετοχή του θύματος της επίθεσης, το αεροσκάφος θα χρησιμοποιήσει διαφορετικό δρόμο», εξήγησε ο Σικόρσκι.

Η Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός της οποίας διατηρεί θερμές σχέσεις με τον Πούτιν, έχει δηλώσει ότι θα διασφαλίσει πως ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από τη χώρα.

Ωστόσο, αν θέλει να αποφύγει την εναέριο χώρο της Ουκρανίας, η ρωσική αντιπροσωπεία θα αναγκαστεί να περάσει από τον εναέριο χώρο τουλάχιστον μίας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται πως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ενώ η Ουγγαρία βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης.

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