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Τραμπ: Έτοιμοι να εισβάλουν στη Γάζα οι σύμμαχοι για να αντιμετωπίσουν τη Χαμάς – Τους είπα «όχι ακόμα»
Ειδήσεις
17:59 - 21 Οκτ 2025

Τραμπ: Έτοιμοι να εισβάλουν στη Γάζα οι σύμμαχοι για να αντιμετωπίσουν τη Χαμάς – Τους είπα «όχι ακόμα»

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε ανάρτησή του την Τρίτη (21/10) ότι οι σύμμαχες χώρες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή είναι διατεθειμένες να αποστείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, σε περίπτωση που η Χαμάς δεν σταματήσει τις φερόμενες παραβιάσεις του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει προτείνει.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Πολλοί από τους ΤΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ μας στη Μέση Ανατολή — και στις περιοχές γύρω από αυτήν — μου έχουν εκφράσει ρητά, με μεγάλη ένταση και ενθουσιασμό, ότι θα αποδέχονταν με χαρά την ευκαιρία, αν το ζητούσα, να εισέλθουν στη ΓΑΖΑ με ισχυρή στρατιωτική δύναμη και να “συνετίσουν τη Χαμάς”, εάν η οργάνωση συνεχίσει να συμπεριφέρεται άσχημα, παραβιάζοντας τη συμφωνία της μαζί μας».

Ο Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε πως είπε στις χώρες αυτές «ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ!», υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει ακόμη ελπίδα ότι η Χαμάς θα πράξει το σωστό».

Έστειλε, ωστόσο, ηχηρή προειδοποίηση στην παλαιστινιακή οργάνωση, λέγοντας πως το τέλος της θα είναι «ΓΡΗΓΟΡΟ, ΟΡΓΙΣΜΕΝΟ και ΣΚΛΗΡΟ!», αν παραβεί τη συμφωνία εκεχειρίας.

Ολοκληρώνοντας την δημοσίευσή έκανε μία ιδιαίτερη μνεία στην Ινδονησία αναφέροντας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που επικοινώνησαν για να προσφέρουν βοήθεια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ινδονησίας, και τον υπέροχο ηγέτη της, για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια που έχουν δείξει και προσφέρει στη Μέση Ανατολή και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

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