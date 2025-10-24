Βρετανία: Αύξηση 0,5% των λιανικών πωλήσεων τον Σεπτέμβριο

Απροσδόκητη αύξηση κατά 0,5% κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία, τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (24/10).

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν πτώση των πωλήσεων κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με το 2024, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων ήταν υψηλότερος κατά 1,5%, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση 0,4%.

Οι βρετανικές λιανικές πωλήσεις είχαν σχετικά ισχυρή απόδοση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, χάρη στον ασυνήθιστα ζεστό και ηλιόλουστο καιρό και τις αθλητικές εκδηλώσεις.

Νωρίτερα την Παρασκευή (24/10), η μακροβιότερη έρευνα καταναλωτών της Βρετανίας, από την GfK, σημείωσε ελαφρά άνοδο, με το αποτέλεσμα του Οκτωβρίου να είναι το υψηλότερο από τον Αύγουστο του 2024.

Ωστόσο, οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες έχουν υποχωρήσει λόγω του συνεχιζόμενου υψηλού ποσοστού αποταμίευσης, το οποίο, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, ενδέχεται να αντανακλά την αύξηση του πληθωρισμού το 2022, την πρόσφατη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας και τις ανησυχίες για αύξηση των φόρων στον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου.

Οι πρόσφατες ενημερώσεις από μεγάλους βρετανούς λιανοπωλητές ήταν ανάμεικτες.

Η Tesco, η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής πώλησης τροφίμων της χώρας, αύξησε τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη. Ωστόσο, η αλυσίδα αρτοποιείων και fast food Greggs ανέφερε περαιτέρω επιβράδυνση στην αύξηση των πωλήσεων, ενώ η αλυσίδα καταστημάτων με εκπτώσεις B&M προειδοποίησε για τα κέρδη της δύο φορές σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες.