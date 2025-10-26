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Κάμαλα Χάρις: «Δεν έχω τελειώσει» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά την προεδρία
Ειδήσεις
09:44 - 26 Οκτ 2025

Κάμαλα Χάρις: «Δεν έχω τελειώσει» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά την προεδρία

Reporter.gr Newsroom
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Η Κάμαλα Χάρις δεν αποκλείεται να θέσει και πάλι υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή της στο BBC, η οποία θα μεταδοθεί την Κυριακή (26/10).  

Μία τέτοια απόφαση είναι πρόωρη, είπε η Χάρις, ωστόσο δήλωσε πως η ίδια πολιτικά «δεν έχει τελειώσει ακόμη» και άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

«Σε όλη μου την καριέρα έχω ζήσει με αίσθημα προσφοράς – είναι κάτι που έχω μέσα μου… Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υπηρετεί κανείς. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνω στο μέλλον, πέρα από αυτό που κάνω τώρα», είπε.

Ερωτηθείσα, δε, εάν πιστεύει πως οι ανηψιές της θα δουν μία μέρα γυναίκα πρόεδρο, είπε: «Στη διάρκεια της ζωής τους, σίγουρα».

Η συνέντευξη της Χάρις δόθηκε για την προώθηση του βιβλίου της «107 Ημέρες» που αναφέρεται στην αστραπιαία προεκλογική της εκστρατεία πέρυσι, μετά την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την επανεκλογή του.

Το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2028 – Μία δύσκολη μάχη

Η Χάρις φάνηκε ενοχλημένη όταν η δημοσιογράφος του BBC, Λόρα Κούνσμπεργκ, υπαινίχθηκε ότι η πρώην αντιπρόεδρος δεν τα πηγαίνει καλά στις πρώτες δημοσκοπήσεις για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2028.

«Υπάρχουν κάθε είδους δημοσκοπήσεις που δείχνουν διάφορα πράγματα», απάντησε η Χάρις. «Ποτέ δεν δίνω σημασία στις δημοσκοπήσεις. Αν τις άκουγα, δεν θα είχα θέσει ποτέ υποψηφιότητα για την πρώτη ή τη δεύτερη θέση και σίγουρα δεν θα ήμουν εδώ, σε αυτή τη συνέντευξη», προσέθεσε.

Αν και πολλοί Δημοκρατικοί επιμένουν ότι δεν θα επικεντρωθούν στις εκλογές του 2028 πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, τα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος συζητούν ήδη εντατικά για την εικόνα και το μήνυμα που θα πρέπει να προωθήσουν στους ψηφοφόρους μετά τη δεύτερη ήττα τους από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων αναφέρονται αρκετοί γνωστοί κυβερνήτες, όπως ο Γκάβιν Νιούσομ της Καλιφόρνια, ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ του Ιλινόις, ο Τζος Σαπίρο της Πενσυλβάνια, ο Γουές Μουρ του Μέριλαντ και ο πρώην κυβερνήτης του Κεντάκι, Στιβ Μπεσίρ. Άλλα ονόματα που φέρονται να εξετάζουν την υποψηφιότητα είναι ο πρώην δήμαρχος του Σικάγου Ραμ Εμάνουελ, ο πρώην υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπουτιτζετζ, ο γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ του Νιου Τζέρσεϊ και ο βουλευτής Ρο Κάνα της Καλιφόρνια.

Η επικείμενη αναμέτρηση αναμένεται να είναι σκληρή, με υποψηφίους που έχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις για το πώς μπορεί το Δημοκρατικό Κόμμα να ανακάμψει από την εποχή Τραμπ. Θα φέρει επίσης στο προσκήνιο μια ασυνήθιστα ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον του κόμματος, δεδομένης της μαζικής απόρριψής του από μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της υπαίθρου και όσων δεν έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνει η WP, το κόμμα δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε μια πλήρη αποτίμηση των αιτιών της ήττας του στις εκλογές του 2024.

Πολύ ενδοτικά τα ιδρύματα και οι επιχειρήσεις στις απαιτήσεις Τραμπ

Η Κάμαλα Χάρις στη συνέντευξή της ασκεί – ως ανεμένετο – κριτική στον Ντόναλν Τραμπ, λέγοντας: «Είπε ότι θα οπλίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και ακριβώς αυτό έκανε».

Ακόμη, ιδιαίτερα επικριτική εμφανίζεται και απέναντι στους επιχειρηματίες και τα ιδρύματα της Αμερικής, λέγοντας πως – κατά την εκτίμησή της – έχουν υποκύψει πολύ εύκολα στις πιέσεις και τις απαιτήσεις του Τραμπ.

«Υπάρχουν πολλοί, που συνθηκολόγησαν από την πρώτη μέρα, που υποτάσσονται σε έναν τύραννο, πιστεύω για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του ότι θέλουν να βρίσκονται δίπλα στην εξουσία, επειδή θέλουν ίσως να εγκριθεί μια συγχώνευση ή να αποφύγουν μια έρευνα», είπε χαρακτηριστικά.

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