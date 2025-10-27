Συμφωνία Χαμάς και Φατάχ η Γάζα να διοικείται από τεχνοκρατική επιτροπή

Η Χαμάς συμφώνησε κατ’ αρχήν με τη Φατάχ και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις να δημιουργηθεί μια τεχνοκρατική επιτροπή για τη διαχείριση της Γάζας, όπως δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στο Al Jazeera ο Χαλίλ αλ-Χάγια, κορυφαίο στέλεχος της Χαμάς και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της οργάνωσης.

Ο αλ-Χάγια υπογράμμισε ότι η συμφωνία με τη Φατάχ επετεύχθη παρά την προηγούμενη δήλωση της Φατάχ την περασμένη εβδομάδα, που ήταν αντίθετη στη διακήρυξη της Χαμάς και άλλων παρατάξεων, υποστηρίζοντας ότι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ζητήματος της προσωρινής διοίκησης στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον αλ-Χάγια, η επιτροπή θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και ο σκοπός της είναι να οδηγήσει σε παλαιστινιακές εκλογές και στον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε πότε θα μπορούσε να συγκροτηθεί η επιτροπή, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει το χρονοδιάγραμμα.

Επανέλαβε ότι η Χαμάς δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τα όπλα της, παρά μόνο με την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ο αλ-Χάγια αναφέρθηκε επίσης στην 7η Οκτωβρίου, την ημέρα που η Χαμάς εισέβαλε σε ισραηλινό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι «η 7η Οκτωβρίου είναι το φυσικό αποτέλεσμα 77 ετών κατοχικής συμπεριφοράς». Πρόσθεσε ότι, παρά τον πόνο του παλαιστινιακού λαού, των μαρτύρων και των κρατουμένων, η επίθεση ανέβασε το παλαιστινιακό ζήτημα σε νέο στάδιο και αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της κατοχής.