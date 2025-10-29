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«Δοκιμάζεται» η εκεχειρία στη Γάζα - Ο Τραμπ... δεν ανησυχεί
Ειδήσεις
08:46 - 29 Οκτ 2025

«Δοκιμάζεται» η εκεχειρία στη Γάζα - Ο Τραμπ... δεν ανησυχεί

Reporter.gr Newsroom
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Η συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας δοκιμάζεται τις τελευταίες ώρες, καθώς Ισραήλ και Χαμάς αλληκατηγορούνται για παραβιάσεις της μεταξύ τους συμφωνίας.

Το Ισραήλ, μάλιστα εξαπέλυσε σφοδρή αεροπορική επίθεση στην περιοχή την Τρίτη (28/10), με 50 άτομα να χάνουν τη ζωή τους.

Η τελευταία αυτή ανάφλεξη οφείλεται στο γεγονός πως η Χαμάς παρέδωσε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) λείψανα που δεν ανήκαν σε κανέναν εκ των 12 σορών των ομήρων που περιμένει να παραλάβει το Ισραήλ, αλλά σε έναν όμηρο, η σορός του οποίου είχε επαναπατριστεί από το 2023.

Με αυτή την αφορμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα την ασφάλεια και στη συνέχεια έδωσε την εντολή στους IDF να πραγματοποιήσουν «αμέσως σφοδρές επιθέσεις».

Μάλιστα, λίγο πριν την ανακοίνωση, το Ισραήλ δήλωσε ότι η Χαμάς άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Γάζα. Κατηγορεί, δε, την παλαιστινιακή οργάνωση για «σκόπιμο σχέδιο εξαπάτησης».

Πάντως, σύμφωνα με μεταδόσεις διεθνών μέσων, η αμερικανική πίεση των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, ώστε να μη καταρρεύσει η εκεχειρία είναι ισχυρή, με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να δηλώνει αισιόδοξος ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης.

Στη διάρκεια της πτήσης από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι "τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο" τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 08:51
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