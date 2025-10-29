Πόθεν Έσχες: Παράταση μέχρι 15/11 στις δηλώσεις - Οι υπόχρεοι και τι πρέπει να γνωρίζουν

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το έτος 2025, που αφορά τη χρήση του 2024, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σύμφωνα με νεότερη τροπολογία της κυβέρνησης παίρνει παράταση μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2025.

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή δίνεται παράταση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2025 για την υποβολή των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023.

Ειδικότερα, στο σχετικό άρθρο αναφέρεται: «Άρθρο 5 - Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2025

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2025 (χρήση 2024) της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) παρατείνεται μέχρι τη 15η.11.2025».

Η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική. Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων των υπόχρεων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet μπορούν να αντλούν απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, από την διαδικασία δεν λείπουν και οι παγίδες, καθώς παρά την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων, η ευθύνη για τον έλεγχο και τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων παραμένει αποκλειστικά στον δηλούντα, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Η νέα διαδικασία απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από τα ζευγάρια. Αν και ο/η σύζυγος δεν έχει υποχρέωση λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση εφόσον ο άλλος ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα, ακόμη και αν προκύψει από άγνοια.

Ποιοι είναι υπόχρεοι δήλωσης

Την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες έχουν:

Πολιτικά πρόσωπα (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές κ.λπ.).

Αιρετοί ΟΤΑ (δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι).

Δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί.

Δημόσιοι υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης.

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών.

Στελέχη τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Ιδιοκτήτες, διευθυντές και δημοσιογράφοι ΜΜΕ.

Παράγοντες του αθλητισμού και μέλη επιτροπών δημοσίων έργων.

Οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης των παραπάνω προσώπων.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Άντληση στοιχείων: Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

3. Επαλήθευση και συμπλήρωση: Ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Μην αρκεστείτε στην αυτόματη άντληση. Αν παρατηρήσετε ότι στοιχεία πχ από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

4. «Προέλευση χρημάτων»: Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κ.λπ.

5. Προσοχή στα οχήματα και τα ακίνητα: Ελέγξτε και αυτά τα στοιχεία, καθώς τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική σας περιουσιακή κατάσταση μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

6. Δήλωση του συζύγου: Ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβάλλει τη δική του/της δήλωση, ακόμα κι αν δεν ήταν άμεσα υπόχρεος/α ως πρόσωπο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή υποχρέωση που δεν πρέπει να παραλειφθεί.

Τι πρέπει να γνωρίζεται για την υποβολή Πόθεν Έσχες

Τι περιλαμβάνει η ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και πότε υποβάλλεται;

Η ετήσια Δ.Π.Κ. υποβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό του υπόχρεου και των ανήλικων τέκνων αυτού, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αφορά η δήλωση. Κατ’ εξαίρεση, οι ετήσιες Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. του έτους 2023 (χρήση 2022) και του έτους 2024 (χρήση 2023) υποβάλλονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Με το ν.5026/2023 οι σύζυγοι υπόχρεων σε ΔΠΚ υποβάλλουν ξεχωριστή ΔΠΚ με τα περιουσιακά τους στοιχεία και αυτά των ανήλικων τέκνων τους.

Για πόσα έτη ο υπόχρεος υποβάλλει ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης;

Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους ετησίως, όσο διαρκεί η θητεία της δραστηριότητας ή διατηρείται η ιδιότητα των υπόχρεων και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας. Ειδικά, για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α) του άρθρου 6 και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8, η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται και για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της λήξης της θητείας.

Με το ν.5026/2023 οι σύζυγοι υπόχρεων σε ΔΠΚ υποβάλλουν ξεχωριστή ΔΠΚ με τα περιουσιακά τους στοιχεία και αυτά των ανήλικων τέκνων τους.

Σε ποια περίπτωση επιβάλλεται να υποβληθεί μέσα στο ίδιο έτος και ΑΡΧΙΚΗ και ΕΤΗΣΙΑ Δ.Π.Κ.;

Σε περίπτωση απόκτησης ιδιότητας υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ελεγχόμενου από τον υπόχρεο, ενώ κατέχει ιδιότητα μη ελεγχόμενου υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα. Τότε θα πρέπει να υποβληθούν δύο Δ.Π.Κ. στη διάρκεια του ίδιου έτους, μία αρχική για την ιδιότητα υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ελεγχόμενου, προκειμένου να επισυναφθούν τα απαραίτητα έγγραφα και μία ετήσια για τις υπόλοιπες ιδιότητες.

Πότε υποβάλλεται η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.);

Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) υπάρχει σαν ξεχωριστός πίνακας στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής Δ.Π.Κ. του ν.5026/2023. Η Δ.Ο.Σ. υποβάλλεται στην ίδια προθεσμία με τη Δ.Π.Κ., βάσει της παρ. 1 του αρ. 18 του ν.5026/202.

Καταχωρίζονται περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται και εκποιούνται/διαγράφονται εντός του ίδιου έτους;

Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήματα, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα, καθώς και για τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρεία.

Βαριές κυρώσεις & δήμευση περιουσίας

Με πρόστιμα θα έρθουν αντιμέτωποι όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση «Πόθεν Έσχες». Ωστόσο, ακόμα πιο «βαριές» είναι οι ποινές σε όσους προσπαθήσουν να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία ή ακόμα χειρότερα αδιαφορήσουν να υποβάλουν τη δήλωση, καθώς η διαδικασία είναι υποχρεωτική για όλους τους υπόχρεους.

Όποιος υποβάλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση τότε τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.