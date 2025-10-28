Η Χαμάς παρέδωσε λείψανα που δεν ανήκουν στους εναπομείναντες ομήρους – Αιχμές Νετανιάχου για παραβίαση της εκεχειρίας

Ένα φέρετρο που παρέδωσε τη Δευτέρα βράδυ (27/10) η Χαμάς στις ισραηλινές αρχές περιείχε λείψανα του Όφιρ Τζαρφατί – ενός ομήρου που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχε βρεθεί και μεταφερθεί από τον στρατό ήδη την 1η Δεκεμβρίου 2023, και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε νέα ένταση γύρω από την εφαρμογή της τμηματικής εκεχειρίας και έφερε στο προσκήνιο την κατηγορία ότι η Χαμάς προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία με προσποιητές «ανακαλύψεις». Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χαρακτηριστικά πως αυτό θεωρείται παραβίαση της εκεχειρίας και ότι το Ισραήλ θα απαντήσει.

Η Χαμάς, από τη μεριά της, υποστήριξε ότι τηρεί τους όρους της εκεχειρίας και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τα λείψανα ομήρων, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της έλλειψης του εξοπλισμού για την ταυτοποίηση των σορών.

Η υπόθεση Τζαρφατί

Πιο αναλυτικά, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως τα υποβληθέντα στους διαμεσολαβητές λείψανα αντιστοιχούν σε μέρος του σώματος του Τζαρφατί, ο οποίος είχε απαχθεί από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023 και είχε ανακηρυχθεί νεκρός τον επόμενο μήνα.

Η στρατιωτική διοίκηση είχε ανακτήσει τότε το άψυχο σώμα στο έδαφος της Γάζας και το είχε επιστρέψει για ταφή στο Ισραήλ.

Η οικογένεια του Τζαρφατί ενημερώθηκε από στρατιωτικούς εκπροσώπους το πρωί της Τρίτης (28/10) ότι επιπλέον υπολείμματα του σώματός του επέστρεψαν από τη Χαμάς, πληροφορία που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το ψυχολογικό βάρος της οικογένειας.

«Μια πληγή ξανανοίγει», έγραψε η οικογένεια του Τζαρφατί σε ανακοίνωσή της, περιγράφοντας την οδύνη που βιώνει, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Αιχμές για «στημένη» παράδοση

Ισραηλινές πηγές κατήγγειλαν ότι η παράδοση των λειψάνων συνοδεύτηκε από ένα σκηνικό που είχε στήσει η Χαμάς: σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, μαζικά εκσκαπτικά μηχανήματα έσκαψαν μία τρύπα στην ανατολική πλευρά της πόλης της Γάζας, τοποθέτησαν εκεί τα υπολείμματα και προσποιήθηκαν την «ανακάλυψή» τους ενώπιον του Ερυθρού Σταυρού.

Πηγές του στρατού αναφέρουν πως το περιστατικό καταγράφηκε από στρατιωτικό drone – υλικό που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά φέρεται πως προβλήθηκε στην οικογένεια. Η οικογένεια του Τζαρφατί δήλωσε ότι είδε το βίντεο και μίλησε για «απάνθρωπη χειραγώγηση».

Το γραφείο του Πρωθυπουργού χαρακτήρισε την κίνηση «σαφή παραβίαση της συμφωνίας», αφού σύμφωνα με τους όρους της διαπραγμάτευσης η Χαμάς όφειλε να παραδώσει όλα τα σώματα των νεκρών ομήρων που ακόμα κατέχει.

Η «Κίτρινη Γραμμή» και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει τα «βήματα απάντησης».

Στο τραπέζι βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η ιδέα να μετακινηθεί η λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» – το όριο που χωρίζει τη βόρεια από τη νότια ζώνη της Γάζας – έτσι ώστε ο στρατός να αναλάβει πρακτικά ευρύτερο έλεγχο εδάφους, ως μέσο πίεσης προς τη Χαμάς να παραδώσει περισσότερα στοιχεία και σώματα.

Από τα πολιτικά κόμματα ακούστηκαν φωνές που ζητούν πιο δραστικές ενέργειες. Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ κάλεσε σε «καταστροφή της Χαμάς», ενώ ο υπουργός Οικονομικών Μπεζάλελ Σμότριχ πρότεινε την επανεξέταση των όρων της ανταλλαγής ομήρων — συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής ανασύλληψης ορισμένων από τους απελευθερωθέντες κρατουμένους που είχαν ανταλλαγεί ως μέρος της συμφωνίας.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων απαίτησε επίσης συνάντηση με τον πρωθυπουργό, καλώντας το κράτος να «δρα αποφασιστικά» και να μην παραμείνει δεσμευμένο στα στάδια της συμφωνίας όταν, όπως τόνισαν, η άλλη πλευρά την παραβιάζει.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, λέει η Χαμάς

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, είπε ότι η ανεύρεση όλων των σορών αποτελεί πρόκληση για την οργάνωση εξαιτίας της έκτασης της καταστροφής στη Γάζα. Ωστόσο, «η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και κατά το συντομότερο δυνατό», όπως είπε στο Reuters.

Σημειώνεται ότι με βάση την εκεχειρία η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που βρίσκονται στη ζωή με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου, ενώ το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσύρει τις δυνάμεις του.

Ακόμη, η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα λείψανα όλων των νεκρών ομήρων που δεν έχουν ακόμη βρεθεί, αλλά έχει πει ότι θα χρειαστεί χρόνο για να τα εντοπίσει και να τα ανακτήσει. Το Ισραήλ επιμένει ότι η οργάνωση μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων.