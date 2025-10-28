Μεγάλο χάσμα συντάξεων: €500 η «ψαλίδα» μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Σημαντικές ανισότητες στις απολαβές των συνταξιούχων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποκαλύπτει η νέα έκθεση του συστήματος «Ήλιος». Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση καθαρή κύρια σύνταξη ανέρχεται στα 952 ευρώ, ενώ η μέση επικουρική φτάνει τα 221 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συντάξεις γήρατος που απονεμήθηκαν τον περασμένο Αύγουστο. Η μέση σύνταξη για τους συνταξιούχους του Δημοσίου διαμορφώθηκε στα 1.343 ευρώ μεικτά, ενώ για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (ιδιωτικός τομέας) περιορίστηκε στα 862 ευρώ — δηλαδή σχεδόν 500 ευρώ λιγότερα.

Οι διαφορές αυτές αποδίδονται, σύμφωνα με την έκθεση, στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, στις διαφορετικές ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και στα διαστήματα ανεργίας που επηρεάζουν περισσότερο τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, μειώνοντας τα συντάξιμα έτη και τις τελικές απολαβές.

Την ίδια ώρα, ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις επικουρικές συντάξεις, με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται στα 221 ευρώ, γεγονός που αποδίδεται σε αναπροσαρμογές και βελτίωση της εισφοροδοτικής βάσης.