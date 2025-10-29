Grokipedia vs Wikipedia, στην προσπάθεια του Μασκ να καταπολεμήσει την Woke ατζέντα

Ο Ίλον Μασκ λανσάρισε αυτή την εβδομάδα την Grokipedia, μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίζεται ότι είναι λιγότερο προκατειλημμένη από τη Wikipedia.

Το project αυτό αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια του Μασκ να αναπτύξει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν μια εναλλακτική λύση σε αυτό που θεωρεί αριστερόστροφα mainstream εργαλεία, όπως επισημαίνει η Washington Post.

Η ιστοσελίδα μοιάζει με τη Wikipedia σε στυλ και μορφή, αλλά προσφέρει πολύ διαφορετικές καταχωρήσεις από τη δημοφιλή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια σε πολλά θέματα, όπως το «φύλο», αλλά και την καταχώρηση για τον ίδιο τον «Ίλον Μασκ».

Τα άρθρα της ιστοσελίδας, πολύ λιγότερα από αυτά της Wikipedia, φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που αποτελεί τη βάση του chatbot Grok, του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης τύπου ChatGPT που αναπτύχθηκε από την εταιρεία xAI του Μασκ. Η Grok έχει προκαλέσει αρκετές αντιπαραθέσεις, εγείροντας πιθανές ανησυχίες ότι η Grokipedia θα μπορούσε να προκαλέσει παρόμοια λάθη.

Παρά το γεγονός ότι κάποτε ήταν υποστηρικτής της Wikipedia, ο Μασκ έχει καταδικάσει δημόσια αυτό που αποκαλεί «αριστερή μετατόπιση» του ιστότοπου και δημιούργησε την Grokipedia ως μια δεξιά εναλλακτική λύση.

«Κάθε μεγάλο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης εκπαιδεύεται με βάση την ελεύθερα αδειοδοτημένη γνώση της Wikipedia», δήλωσε ο Stephen Harrison, δημοσιογράφος και συγγραφέας που έχει καλύψει εκτενώς τη Wikipedia. «Η ειρωνεία είναι ότι η Grokipedia θα κατασκευαστεί με την απλήρωτη εργασία των εθελοντών συντακτών της Wikipedia, τους οποίους ο Μασκ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να δυσφημίσει».