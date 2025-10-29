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ΗΠΑ - Νότια Κορέα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας στη διάρκεια «χρυσού» δείπνου
Ειδήσεις
12:36 - 29 Οκτ 2025

ΗΠΑ - Νότια Κορέα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας στη διάρκεια «χρυσού» δείπνου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε προς τιμήν του ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε Μιουνγκ, στο περιθώριο της συνόδου του APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation).

«Καταλήξαμε σε συμφωνία για το εμπόριο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, σφίγγοντας το χέρι του Νοτιοκορεάτη προέδρου, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει μείωση των αμερικανικών δασμών σε σειρά προϊόντων, με αντάλλαγμα επενδυτική δέσμευση ύψους 350 δισ. δολαρίων από τη Σεούλ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές φέρονται να βρίσκονται κοντά σε μερική συμφωνία στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους για το εμπόριο και τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συζητήσεις «εξαιρετικές» και δήλωσε ότι η εμπορική συμφωνία είναι «ουσιαστικά ολοκληρωμένη».

«Πιστεύω ότι καταλήξαμε σε πολλά πολύ σημαντικά ζητήματα», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως συζήτησε επίσης θέματα εθνικής ασφάλειας και τη δέσμευση των ΗΠΑ να στηρίξουν τη Νότια Κορέα απέναντι στις εντάσεις με τη Βόρεια Κορέα.

Υποδοχή με λαμπρότητα και... YMCA

Ο Αμερικανός πρόεδρος έτυχε θερμής και εντυπωσιακής υποδοχής στη Σεούλ. Κατά την άφιξή του, στρατιωτική μπάντα έπαιξε το γνωστό τραγούδι “YMCA” των Village People, ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί με τον Τραμπ και τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις στις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ συναντήθηκε με διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων κορεατικών εταιρειών, στο πλαίσιο των εργασιών του APEC, όπου εξήρε την πολιτική των δασμών που ακολουθεί η κυβέρνησή του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συμφωνία με τη Σεούλ «θα οριστικοποιηθεί πολύ σύντομα».

Θέλοντας να τιμήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, οι νοτιοκορεατικές αρχές του απένειμαν χρυσό στέμμα, την υψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας. Το επίσημο δείπνο ολοκληρώθηκε με επιδόρπιο εμπνευσμένο από το χρυσό, σε μια κίνηση που, όπως σχολίασαν διεθνή μέσα, αντανακλούσε το γνώριμο ύφος πολυτέλειας που συνοδεύει τον Τραμπ.

Η συμφωνία αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί επίσημα, αναμένεται να ενισχύσει τους οικονομικούς δεσμούς ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να περιορίσει την οικονομική επιρροή της Κίνας στην περιοχή του Ειρηνικού.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 13:27
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