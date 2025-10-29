Γερμανία: Αύξηση του κατώτατου μισθού στη Γερμανία, στα 13,90 ευρώ/ώρα από το 2026

Το υπουργικό συμβούλιο της Γερμανίας αποφάσισε σήμερα την σημαντικότερη αύξηση του κατώτατου μισθού από την εισαγωγή του πριν από δέκα χρόνια. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 13,90 ευρώ την ώρα και έναν χρόνο αργότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα φτάσει στα 14,60 ευρώ την ώρα.

Η απόφαση βασίζεται στην εισήγηση της Επιτροπής Κατώτατου Μισθού, στην οποία εκπροσωπούνται τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι, και προβλέπει μια αύξηση σε δύο φάσεις. Ο τρέχων κατώτατος μισθός ανέρχεται σε 12,82 ευρώ την ώρα, ενώ για την εφαρμογή της απόφασης δεν απαιτείται η έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (DGB), η αύξηση θα ωφελήσει περίπου 6,6 εκατομμύρια εργαζόμενους, με ιδιαίτερα οφέλη για τις γυναίκες και τους εργαζόμενους στις πρώην ανατολικές περιοχές της χώρας.

Η υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπας (SPD), χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορία επιτυχίας για εκατομμύρια εργατικούς ανθρώπους» και τόνισε ότι η αύξηση θα αποφέρει σημαντικά υψηλότερες αποδοχές, επιτρέποντας παράλληλα στις επιχειρήσεις «να κατανείμουν υπεύθυνα» το αυξανόμενο κόστος σε διάστημα δύο ετών.

Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι το επιπλέον μισθολογικό κόστος θα ανέλθει σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025 και σε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026.

Με αυτή την κίνηση, η Γερμανία πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των χαμηλόμισθων εργαζομένων και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την αγοραστική δύναμη εκατομμυρίων πολιτών.