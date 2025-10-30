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Το... παρελθόν ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας στις πυρηνικές δοκιμές - Τι σημαίνει το «κουμπί» του Τραμπ
Ειδήσεις
12:53 - 30 Οκτ 2025

Το... παρελθόν ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας στις πυρηνικές δοκιμές - Τι σημαίνει το «κουμπί» του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Εντολή στο Πεντάγωνο έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος, για να αρχίσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων «σε ίση βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα, γεγονός που αναπόφευκτα επαναφέρει την αβεβαιότητα - αλλά και την ετοιμότητα των άλλων χωρών να κάνουν το ίδιο - μετά από την πολύχρονη αναστολή των δοκιμών πυρηνικών όπλων.   

Σε σχετική του ανάρτηση, ο Τραμπ δήλωσε πως η διαδικασία θα «ξεκινήσει αμέσως», αλλά δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνουν αυτές οι δοκιμές, ούτε για τους ακριβείς λόγους που προκάλεσαν την απόφαση του να ανατρέψει την πυρηνική πολιτική των ΗΠΑ μετά από δεκαετίες.

Εικάζεται, πάντως, ότι οι επιδεικτικές δοκιμές από τη Μόσχα έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου.

Όπως μας θυμίζει η WP, επί πρώτης θητείας Τραμπ είχε συζητηθεί – το 2020 – το ενδεχόμενο πραγματοποίησης πυρηνικής δοκιμής, με το επιχείρημα ότι Κίνα και Ρωσία είχαν παραβιάσει το «μηδενικό όριο εκρήξεων» με δοκιμές πολύ χαμηλής ισχύος ή υπόγειες. Τότε τόσο το Πεκίνο, όσο και η Μόσχα είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες.

Τουλάχιστον 2.000 δοκιμές από το τέλος του Β’ Π.Π.

Από το 1945 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 2.000 πυρηνικές δοκιμές σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την παρακολούθηση της Arms Control Association, αλλά οι περισσότερες χώρες – εκτός της Βόρειας Κορέας – σταμάτησαν τις δοκιμές τη δεκαετία του 1990.

Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα έχουν υπογράψει τη Συνθήκη για την Ολική Απαγόρευση των Δοκιμών Πυρηνικών Όπλων (CTBT) του 1996, η οποία απαγορεύει «οποιαδήποτε πυρηνική δοκιμή όπλου ή άλλη πυρηνική έκρηξη».

Ωστόσο, η Συνθήκη δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ, καθώς αρκετές βασικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεν την επικύρωσαν. Η Ρωσία το 2023 απέσυρε την επικύρωσή της, επικαλούμενη την αποτυχία των ΗΠΑ να το πράξουν.

Ρωσία: Πριν 35 χρόνια η τελευταία επίσημη δοκιμή

Η τελευταία επίσημη δοκιμή πυρηνικού όπλου στη Ρωσία έγινε το 1990, πριν – δηλαδή – από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει αποφύγει τις κατηγορίες για «ανεπίσημες» δοκιμές μικρής κλίμακας, όπως – για παράδειγμα – συνέβη κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι η Ρωσία πιθανώς δεν τηρεί την αναστολή των πυρηνικών δοκιμών με τρόπο που να συμβαδίζει με το μηδενικό όριο εκρήξεων», δήλωσε ο υποστράτηγος Ρόμπερτ Π. Άσλεϊ Τζ., το 2019, ενώ υπηρετούσε ως διευθυντής της Υπηρεσίας Αμυντικής Πληροφοριών.

Το ίδιο «έργο» φαίνεται πως παίζεται και τώρα, με τη διαφορά πως αυτή τη φορά η Μόσχα δήλωσε ανοιχτά πως έγιναν δοκιμές μίας πυρηνοκίνητης τορπίλης με το όνομα Poseidon και ενός πυρηνοκίνητου πυραύλου cruise. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε το Κρεμλίνο να αφοσιωθεί στο πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία.

Σε συνέχεια, δε, της δήλωσης Τραμπ ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι εάν οποιαδήποτε χώρα δοκιμάσει πυρηνικά όπλα, τότε θα το κάνει και η Ρωσία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Κίνα: Το 1996 η τελευταία γνωστή δοκιμή, όμως τα πυρηνικά αποθέματα αυξάνονται

Η τελευταία γνωστή δοκιμή πυρηνικού όπλου στην Κίνα πραγματοποιήθηκε το 1996. Ωστόσο, η χώρα έχει λάβει μέτρα για σημαντική αύξηση των πυρηνικών αποθεμάτων της τα τελευταία χρόνια, με ανεξάρτητους αναλυτές να την κατατάσσουν μεταξύ των «μεγαλύτερων και ταχύτερων προγραμμάτων εκσυγχρονισμού» από τις εννέα χώρες που είναι επισήμως γνωστό ότι διαθέτουν πυρηνικά.

Το Πεντάγωνο εκτίμησε πέρυσι ότι η Κίνα θα ξεπεράσει τις 1.000 πυρηνικές κεφαλές μέχρι το 2030, ενώ το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης εκτιμά ότι διαθέτει περίπου 600. Αυτοί οι αριθμοί εξακολουθούν να είναι σημαντικά χαμηλότεροι από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, οι οποίες εκτιμάται ότι διαθέτουν περίπου 3.700 και 4.300 αντίστοιχα.

Παρά ταύτα, η Κίνα έχει επανειλημμένα τονίσει την υποστήριξή της στην αναστολή πυρηνικών δοκιμών, σύμφωνα με τη συνθήκη CTBT. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Γκουο Τζιακούν, δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι η Κίνα «τίμησε πιστά την αναστολή των πυρηνικών δοκιμών» και ότι θα συνεργαστεί με όλα τα μέρη για την τήρηση της συνθήκης.

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 1.000 πυρηνικές δοκιμές μεταξύ 1945 και 1992

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.000 πυρηνικές εκρηκτικές δοκιμές μεταξύ 1945 και 1992, οι περισσότερες από τις οποίες υπόγειες.

Όλα ξεκίνησαν το 1945 οπότε οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την πρώτη δοκιμή ατομικής βόμβας στο Αλαμογκόρντο, στο Νέο Μεξικό. Παραμένουν η μόνη χώρα που χρησιμοποίησε ατομικές βόμβες ως πράξη πολέμου, όταν τις έριξαν στις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και εκτεταμένη καταστροφή και καθιστώντας τις πόλεις μη κατοικήσιμες για δεκαετίες.

Η τελευταία πλήρης δοκιμή πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στη Νεβάδα το 1992. Αργότερα εκείνο το έτος, ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους ανακοίνωσε μονομερή αναστολή των πυρηνικών δοκιμών. Ο Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον υπέγραψε τη συνθήκη CTBT, που απαγορεύει «οποιαδήποτε πυρηνική δοκιμή όπλου ή άλλη πυρηνική έκρηξη», το 1996.

Ένας ειδικός δήλωσε στην Washington Post την Τετάρτη (29/10) ότι οι ΗΠΑ θα χρειάζονταν τουλάχιστον 36 μήνες προετοιμασίας προτού επαναλάβουν οποιεσδήποτε υπόγειες πυρηνικές δοκιμές στον προηγούμενο χώρο δοκιμών τους στη Νεβάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 12:57
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