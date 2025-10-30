ΗΠΑ: Νέες αιχμές της Χάρις κατά του Μπάιντεν - Ανοιχτό παράθυρο για εκλογική κάθοδο το 2028

Λίγες στιγμές πριν η Καμάλα Χάρις ανέβει στη σκηνή για να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στη συζήτηση, το τηλέφωνό της χτύπησε — ήταν ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην άλλη άκρη της γραμμής. Δεν ήταν όμως το εμψυχωτικό «πήγαινε να τους κερδίσεις» που περίμενε να ακούσει.

Αντίθετα, όπως αποκάλυψε η πρώην Αντιπρόεδρος Χάρις στη διάρκεια μιας ειλικρινούς συνέντευξης στο podcast The Diary of a CEO που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, σύμφωνα με το CNN, η συνομιλία αυτή αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της «περίπλοκης» σχέσης της με τον πρώην Πρόεδρο Μπάιντεν.

Το τηλεφώνημα που την άφησε «έξαλλη»

Η Χάρις περιέγραψε τις κρίσιμες στιγμές πριν από την αντιπαράθεσή της με τον Τραμπ. Δέχθηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από τον Μπάιντεν – αλλά δεν ήταν αυτό που νόμιζε.

«Ήμουν σίγουρη πως θα ήταν για να μου δώσει κουράγιο, να μου πει ‘πήγαινε και δείξε τους’», είπε. Αντίθετα, ο Μπάιντεν φέρεται να της είπε ότι «μια ομάδα ανθρώπων» στην πολιτεία-κλειδί της Πενσιλβάνια μιλούσε άσχημα για εκείνη. Ο λόγος; «Επειδή είχαν ακούσει ότι εγώ έλεγα κακά πράγματα γι’ αυτόν».

Η κατηγορία, που ήρθε λίγα λεπτά πριν από το debate, την άφησε άφωνη. «Αυτό που κατανόησα ήταν πως το κίνητρό του ήταν καθαρά εγωιστικό», τόνισε. «Δεν τον ενδιέφερε η δική μου απόδοση στη συζήτηση».

«Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, απλώς... ήταν απίστευτο. Ήμουν θυμωμένη και βαθιά απογοητευμένη. Ήταν τόσο περιττό».

«Μεγάλη στοργή» και «μεγάλη απογοήτευση»: Μια περίπλοκη φιλία

Η εμφάνισή της στο podcast εντάσσεται στη γενικότερη περιοδεία της για την προώθηση του νέου της βιβλίου 107 Days. Μέσα από αυτό και τις συνεντεύξεις της, η Χάρις μιλά με ειλικρίνεια για τη σύντομη και άδοξη προεδρική της εκστρατεία, καθώς και για τις συνέπειες της ήττας της.

Παρά την κριτική της, επιμένει ότι παραμένει φίλη με τον Μπάιντεν. Όπως αποκάλυψε, εκείνος την είχε καλέσει μόλις δύο μέρες νωρίτερα, για τα γενέθλιά της.

«Τρέφω μεγάλη στοργή για εκείνον», είπε. «Όμως υπήρξαν φορές, και το έχω πει ανοιχτά, που με απογοήτευσε βαθιά και, ειλικρινά, με εξόργισε».

Ο Μπάιντεν δεν ήθελε να μπει σε τηλεοπτική αντιπαράθεση με Τραμπ

Η Χάρις πρόσθεσε μια ενδιαφέρουσα εκτίμηση για την ψυχολογία του Μπάιντεν πριν από την καταστροφική συζήτηση του Ιουνίου 2024 με τον – πλέον – Πρόεδρο Τραμπ. Κατά τη γνώμη της, ο Μπάιντεν ποτέ δεν ήθελε πραγματικά να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη τηλεμαχία, αλλά πείστηκε από την ομάδα του.

«Είναι όπως σε κάθε είδους ανταγωνισμό – είτε πρόκειται για διαγωνισμό, είτε για άθλημα – πρέπει να το θέλεις», είπε. «Αν δεν θέλεις να μπεις στον αγώνα, αυτό σίγουρα θα επηρεάσει την απόδοσή σου. Και δεν νομίζω ότι εκείνος το ήθελε – είμαι σχεδόν σίγουρη ότι δεν ήθελε να τηλεμαχήσει».

Η αποκάλυψη αυτή ρίχνει νέο φως στην εμφάνιση που πολλοί θεωρούν σημείο καμπής για τις εκλογές.

«Θα δούμε»: Η Χάρις αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας

Όταν ρωτήθηκε για το πολιτικό της μέλλον, η πρώην αντιπρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει νέα προεδρική υποψηφιότητα.

«Νομίζω ότι το κίνητρο για να ξαναθέσω υποψηφιότητα υπάρχει μόνο αν μπορώ πραγματικά να κάνω τη διαφορά», είπε.

Η Χάρις πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει ένα μήνυμα «εμπνευστικό για τον αμερικανικό λαό» και να βοηθήσει «να μπούμε ξανά στη σωστή πορεία».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πως είναι η ίδια το πρόσωπο που μπορεί να μεταφέρει αυτό το μήνυμα, απάντησε:

«Ε, γι’ αυτό έθεσα υποψηφιότητα την προηγούμενη φορά».

Και κατέληξε: «Θα δούμε τι θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες».